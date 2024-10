Karol Sevilla lanzó un ácido comentario sobre sus exparejas: ¿con dedicatoria a Emilio Osorio?

Karol Sevilla está viviendo un gran momento a nivel profesional y personal, pues aunado a los múltiples proyectos que tiene en puerta, finalmente decidió apostarle una vez más al aspecto amoroso. Esta vez junto a Diego Monroy, un apuesto futbolista del Club América que la tiene completamente cautivada y, tal como recientemente reveló, la está haciendo vivir experiencias de las que se había privado en el pasado.

Así lo demostró con una inesperada confesión que, para muchos, no fue más que una indirecta para Emilio Osorio, junto al que tuvo uno de sus romances que mayores enseñanzas le han dejado.

Karol Sevilla apuntó contra Emilio Osorio con una llamativa indirecta sobre su rol como novio

Durante una breve cápsula que protagonizó en el programa “Hoy”, Karol Sevilla habló brevemente de su emoción al estarse dando una nueva oportunidad en el amor. Por lo que sin ningún tipo de pudor, le confesó a Andrea Escalona que se siente entusiasmada por el tipo de hombre con el que se involucró, destacando las cualidades principales de Diego Monroy.

“Te puedo decir que estoy muy feliz. Creo que por primera vez en mi vida encontré una persona que me suma y no me resta, es un caballero”, dijo la protagonista de “Soy Luna”.

En la intimidad de una entrevista, Karol Sevilla revela los detalles de su relación con Diego Monroy. Instagram / PabloChagra

Este comentario no pasó inadvertido para sus seguidores e inmediatamente despertó las sospechas de que podría tratarse de un claro dardo para Emilio Osorio. Y es que aunque su noviazgo terminó hace poco más de un año y ellos evitaron decir las razones puntuales, se sabe que las cosas no quedaron del todo bien, por lo que no sería extraño que quiera referirse a este episodio de su vida.

Adicionalmente, se sumó a las especulaciones de que Karol le puso fin a su historia con uno de sus últimos lanzamientos musicales llamado “Otro mood”, en el que expresó cómo es desprenderse de los recuerdos que un romance tan significativo deja.