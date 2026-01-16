Suscríbete
Julio César Chávez Jr. vivió un suplicio al estar encerrado para rehabilitarse; pudo quedar “traumado”

El hijo de JC Chávez está listo para volver al ring pero se dio tiempo para hacer un video con el influencer Aldo de Nigris

Enero 15, 2026 • 
Alejandro Flores
jc chavez jr.jpg

Julio César Chávez Jr regresa luego de un lustro sin boxear de manera profesional

Instagram

“Nunca he sido la persona que dijeron”, asegura Julio César Chávez Jr. al referirse a las acusaciones en su contra y que provocaron su encarcelamiento en 2025.

El boxeador, hijo de la leyenda JC Chávez, está en libertad provisional pues enfrenta un proceso con los cargos de delincuencia organizada en un juicio radicado en Hermosillo.
Además, antes fue detenido por las autoridades migratorias de Estados Unidos por falsificar declaraciones sobre su estatus en aquel país.
Así que su regreso al boxeo en San Luis Potosí el 24 de enero representa una segunda oportunidad para él.
Agobiado también por las adicciones. Chávez Jr. vivió otro encierro, el de una clínica de rehailitación en la que estuvo durante casi un año y en la que aprendió a vivir en condiciones de precariedad, según explica él mismo.

“Es un castigo y tienes que aprender a apreciar las cosas importantes”, le dijo el Jr. a Aldo de Nigris.

El boxeador y el influencer tuvieron un encuentro esta semana para entrenar box, ya que Aldo se prepara para la pelea que tendrá con Nicola Porcella en febrero.
Chávez Jr. narró:

“Me costó un chorro de trabajo porque soy deportista e hiperactivo... imagínate: estuve cinco meses sentado sin poder moverme”.

El costo de la rehabilitación

El boxeador tuvo una primera etapa en la que parecía destinado a seguir con la tradición de éxitos de su padre. Sin embargo, sus problemas con las adicciones lo alejaron del box y lo llevaron a vivir momentos delirantes que él mismo publicaba en sus redes sociales.

Ahora cuenta con orgullo lo que aprendió mientras estuvo encerrado.

“Te dan la comida sin sal, sin azúcar, puras verduras. Ahí te das cuenta que estás acostumbrado a bañarte con agua caliente, tomar lo que quieras; y cuando andas mal, te vale madr... todo lo demás, que quieres es andar en esa onda (las drogas)”.

Contó que en un espacio del tamaño de un gimnasio, se hacinan hasta 120 personas con un solo baño.

“Si lo agarras para bien te sirve, pero también te puedes quedar traumado para siempre”,

Julio César Chávez Jr. Aldo de Nigris
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
