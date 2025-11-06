Joanna Vega-Biestro está de luto: Se enteró de la muerte de su padre en pleno programa de ‘Sale el sol’

Este jueves 6 de noviembre, joanna Vega-Biestro recibió una terrible noticia: Su padre, el señor Alejandro Vega, murió.

“Lamentablemente hace unos minutos nos confirmaron la terrible noticia del fallecimiento del padre de nuestra querida compañera Joanna Vega-Biestro, el señor Alejandro Vega Torra! ¡Enviamos nuestras condolencias a todos los familiares y amigos! Descanse en paz”, escribió el programa “Sale el sol” en redes sociales.

En vivo, Mauricio Mancera comentó: “Toda la familia de ‘Sale el Sol’, la familia de Imagen Televisión está contigo y con los tuyos en estos momentos tan difíciles”.

Ana María Alvarado confirmó que estaban en pleno programa de “Sale el Sol”... “Y Joanna recibe una llamada y lamentablemente falleció su papá. No quiero imaginar, sí imagino su tristeza”.

“No tiene mucho que murió su mami. Siempre me platicaba que su papi extrañaba mucho a su mamá”, dijo Ana María.

También confirmó que el señor Alejandro Vega tuvo “la muerte de los justos: mientras dormía. Cuando le tocaron a la puerta ya no respondió”.

“Lo lamento mucho Joanna, tú sabes que te quiero mucho, tenemos muy buena relación y lamento profundamente la partida de tu papi, que ademas tuve la oportunidad de conocerlo”, comentó Ana en vivo, en YouTube.