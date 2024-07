Irina Baeva: para Maryfer Centeno, a la actriz sí le dolió su truene con Gabriel Soto

Irina Baeva sorprendió a todos cuando, a través de un conmovedor video, desmintió a Gabriel Soto

La actriz rusa dejó como un mentiroso a Gabriel Soto en una controvertida reaparición en redes sociales que no tardó en viralizarse debido a las fuertes palabras de Baeva: “El comunicado fue publicado sin mi consentimiento. Yo no lo redacté. No sé por qué mi nombre está ahí", expresó.

En medio de la avalancha de reacciones que estas declaraciones generaron, llamó en especial la atención el análisis del video que publicó la grafóloga Maryfer Centeno en sus redes sociales y en el que llegó a una conclusión perturbadora: Irina Baeva la está pasando muy mal con este truene.

¿QUÉ DIJO MARYFER CENTENO SOBRE IRINA BAEVA?

Para Maryfer Centeno, Irina Baeva se deja ver con mucho “dolor y coraje” en el video en el que además negó una infidelidad de su parte como llegó a señalarse; de hecho, la grafóloga consideró que la rusa todavía no puede creer que Gabriel Soto hubiera terminado con ella.

“No fue su decisión, no hubo aprobación de su parte para el comunicado”

“Quiero que veas esta mirada de sorpresa, de ‘no puedo creerlo’. Nota cómo mira hacia otro lado desconcertada buscando respuestas, preocupada sin duda alguna luce Irina”, aseguró la experta en lenguaje corporal.

Para Centeno , la rusa “luce triste, luce incómoda” y, sin duda alguna, “la está pasando extremadamente mal”, al tiempo que consideró que su versión sobre el comunicado de Soto es cierta: al parecer, a Irina nunca se le consultó para el post del truene.

“No fue su decisión, no hubo aprobación de su parte para el comunicado. Me parece que hay congruencia”, concluyó Centeno de forma terminante.