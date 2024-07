Aurora Valle fulminó a Maryfer Centeno: ‘Está desequilibrada’

Estas últimas semanas han sido sumamente intensas para Maryfer Centeno, quien ha tenido que enfrentarse a numerosas polémicas y críticas en su contra. Dos de los episodios más fuertes han sido aquellos en los que se reavivó su enemistad con Niurka, así como la pelea que tuvo con un médico en redes sociales, quien la acusó de engañar a la gente con sus falsos conocimientos.

Esta vez fue Aurora Valle quien quiso dar su punto de vista acerca de estas polémicas y emitió una serie de contundentes opiniones sobre la experta en lenguaje corporal.

Aurora Valle considera que Maryfer Centeno busca constantemente estar en escándalos

A través de una transmisión por YouTube, Aurora Valle mencionó las situaciones en las que Maryfer Centeno ha estado involucrada desde hace tiempo, incluyendo peleas con diversos personajes de la farándula.

“Nos maquillamos en el mismo lugar y cada que la escucho, siento que ya perdió el rumbo a propósito, como que le encanta estar en tendencia”, expresó la comunicadora.

Adicionalmente, se refirió al hecho de que su conducta ha manifestado un especie de patrón que pondría en evidencia que es ella quien busca la forma de enemistarse con personas de su entorno.

“Hablo y me peleo con todo le mundo. Digo cosas para que volteen a verme y luego respondo en redes para victimizarme. No sé, yo pienso que un manipulador es aquel que se hace la víctima de un desastre que él mismo provocó y eso es lo que yo creo que está pasando”, explicó, dejando ver que su opinión no es porque tenga algún problema con la presentadora, sino que es eso lo que ella percibe con las actitudes de Centeno.

Aurora Valle mencionó que ha notado ciertas actitudes en Centeno cuando se la encuentra Instagram

Asimismo, añadió que por más que la grafóloga siempre quiera deslindarse de la industria del espectáculo y se cobije en su preparación académica, sí tiene un gran reflector gracias a sus apariciones en diversos tipos de programa por televisión y no puede disimular que le gusta estar ante las cámaras.

“Puede ser abogada y grafóloga, pero está en el medio y le gusta, eso es lo que yo creo. Alguien a quien lo le gusta estar en escándalos, los evita, no los está buscando. Cuando ya te pasa una y otra vez, es porque te encanta, simple”, sentenció Aurora, contradiciendo las veces en las que Centeno ha dicho que le incomoda que se hable de ella por las razones incorrectas.