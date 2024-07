Para Maryfer Centeno, la ruptura de Gabriel Soto e Irina Baeva no fue una sorpresa: su análisis del truene

Gabriel Soto e Irina Baeva pusieron fin a varias semanas de especulaciones con un comunicado que ambos firmaron en donde confirmaron su separación

Todo apunta a que la ruptura se dio en buenos términos, o eso dejó entrever el comunicado publicado en las historias de Gabriel Soto la tarde de este jueves que pronto se viralizó debido a que, con esto, se confirmó una separación que ya se veía venir desde hace tiempo .

Maryfer Centeno , por su parte, analizó con mucho cuidado todos los aspectos de la publicación y resaltó en especial el hecho de que el post tuviera letras blancas sobre un fondo negro: esta fue su impactante conclusión.

“ERA ALGO QUE YA SE VEÍA VENIR": MARYFER CENTENO SOBRE GABRIEL SOTO E IRINA BAEVA

Para la grafóloga más famosa de México, el fondo negro del comunicado le da un tono de seriedad y duelo. Por otro lado, aseguró que al parecer no fue una sorpresa para nadie este truene debido a las actitudes que ambos actores mantuvieron en los últimos días.

“Era algo que ya se veía venir. No me parece que sea una sorpresa para absolutamente nadie”, expresó Centeno, quien resaltó el silencio que Baeva guardaba cuando le preguntaban sobre el escándalo de infidelidad que involucraba a su ex con Cecilia Galliano .

“Me parece que es lo más saludable para ellos, decir las cosas”, consideró Maryfer Centeno, quien opinó que este comunicado se publicó en medio de un ambiente de presión mediática para que los actores hablaran de su relación, por lo que ellos optaron por tomar una decisión que los beneficiara a ambos.

Gabriel Soto e Irina Baeva dejaron muy en claro que los motivos de su separación no se darían a conocer, pero esto no ha impedido que el tema sea objeto de un intenso debate en redes, donde las teorías están al 100.