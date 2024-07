¡Desgarrador! El emotivo post de Gabriel Soto tras romper con Irina Baeva

Luego de varios días repletos de especulaciones, Gabriel Soto confirmó que su noviazgo con Irina Baeva había llegado a su fin a través de un escueto comunicado en el que, afirmó, no se revelarían las causas de este controvertido truene, al tiempo que pidió respeto ante este momento complicado de su vida.

Gabriel Soto aseguró que él y su ex concluyeron su relación en buenos términos; sin embargo, esto no fue suficiente para los internautas, quienes ahora buscan pistas en cada pequeño post que suben los actores a sus historias de Instagram: la esperada imagen de reflexión, por cierto, no tardó en llegar.

TE RECOMENDAMOS:

¿QUÉ DICE EL MENSAJE QUE GABRIEL SOTO SUBIÓ A SU INSTAGRAM?

En las primeras horas de este viernes, Gabriel Soto dejó con la boca abierta a sus fans luego de que publicara una fuerte reflexión sobre el desamor con una imagen a blanco y negro de fondo que hizo pensar a más de una persona.

La reflexión, titulada “ACEPTACIÓN”, llamó la atención en especial por una frase contundente que tendría que ver con la situación sentimental del actor en la actualidad:

La reflexión de Gabriel Soto. INSTAGRAM