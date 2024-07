Niurka respondió duramente a las insinuaciones que hizo Maryfer Centeno sobre su salud sexual: ‘Es una mustia’

La rivalidad entre Niurka y Maryfer Centeno cada vez adquiere mayores proporciones. El último desencuentro que protagonizaron ocurrió apenas esta semana, cuando la grafóloga habló de su preocupación por contraer una ETS como consecuencia de estar cerca de la vedette.

Estos comentarios no pasaron inadvertidos para Niurka, quien reaccionó enérgicamente a los dichos de Centeno, dejando ver su molestia por el hecho de que se atreviera a hablar de su sexualidad sin ningún tipo de información.

Niurka se defiende de los ataques de Maryfer Centeno

Hace un par de años, Niurka y Maryfer Centeno asistieron al programa de Adela Micha como invitadas especiales. En esa emisión quedó más que claro que sus personalidades no congeniaban.

No obstante, para la grafóloga significó algo más, puesto que según lo que contó hace poco, temió contraer alguna enfermedad por los movimientos tan bruscos de la actriz, quien en repetidas ocasiones acercó su cuerpo a ella mientras se desplazaba por el foro.

“Tuve terror por meses, porque hay virus que sí se contagian por el tacto y un 90% de la población los tiene. Yo pensaba: ‘tanto cuidarme, tanta monogamia, tan todo, para despertar un día con verrugas, ay no’”, expresó Maryfer, refiriéndose a la cercanía que tuvo con el cuerpo de Niurka en esa ocasión.

Por supuesto, estas palabras llegaron a oídos de la llamada “mujer escándalo”, que no dudó ni un momento en decir que no le da importancia a nada de esto porque simplemente no es importante lo que tenga que decir de su persona, aunque sí dejó ver que le pareció incorrecto que hablara de su sexualidad desde la ignorancia.

“Evidentemente está de payasa, queriendo dar nota. Pero mira, hasta para ser polémica, hay que tener gracia. En un programa hablamos que hasta para prostituirse hay que tener talento, y ella no tiene ninguno, ninguna gracia para causar controversia o ser chistosa”, condenó la cubana, quien desde siempre se ha distinguido por no permitir que nadie le falte al respeto o quiera menospreciarla.

La cubana afirmó que pronto Maryfer Centeno dejará de ser relevante

Otro punto que la vedette abordó en estas severas críticas, es que contrario a lo que ella cree, son pocas las personas que confían en lo que dice como experta en leer los gestos. Sobre las razones por las que tiene esta idea, mencionó que es por la falta de transparencia en lo que dice y lo que hace.

“El peor problema que tiene la Centeno, es que es demasiado, excesivamente mustia, falsa; la gente no le cree nada. Entonces, aparte de que es incongruente, hoy te dice una cosa, mañana te dice otra, pobrecita”

Niurka se defendió de las acusaciones de Maryfer Centeno de “haberla expuesto a un contagio” Instagram

Continuando con el argumento de que considera, la experta en lenguaje corporal realmente no tiene carisma y su conocimiento es nulo, Niurka auguró que en un futuro cercano Maryfer perderá toda la atención que lleva años buscando.

“Yo creo que sí está llegando a una etapa en la que se le está acabando el veinte, va a perder credibilidad y los programas que le han dado un espacio, ya no van a poder hacerlo”, predijo Niurka, que en las últimas semanas ha sido una de las críticas más duras de “Aventurera” y el debut de Irina Baeva.