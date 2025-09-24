Suscríbete
Famosos

Así luce de noche el salón donde murió Valeria Márquez: ¿Qué ha pasado a 4 meses del crimen?

El lugar donde llegó un sujeto a dispararle sigue intacto.

September 23, 2025 
MrPepe Rivero
valeria-marquez-salon.jpg

¿Cómo luce el salón de belleza de Valeria Márquez?

Instagram

Fue el pasado 13 de mayo de 2025 cuando Valeria Márquez realizaba una transmisión en vivo por TikTok desde su salón de belleza en Zapopan, Jalisco, cuando un sujeto le llevó un regalo y luego le disparó... Ella murió casi al instante.

La escena quedó parcialmente registrada en redes sociales y generó una ola de indignación a nivel nacional, pues quienes veían la transmisión fueron testigos del crimen.

Versiones no oficiales indican que una cámara exterior habría sido retirada días antes del atentado, lo que sugiere que el ataque pudo haber sido planeado con antelación.

valeria-marquez-3-1200x675.jpg

El caso de Valeria Márquez continúa en investigación

ESPECIAL

¿Cómo luce el lugar donde asesinaron a Valeria Márquez?

Han pasado 4 meses desde que le dispararon a Valeria Márquez, y su salón de belleza sigue casi intacto.

Un sello de “inmueble asegurado” permanece en las puertas de vidrio, y el mobiliario quedó congelado en el tiempo. Incluso se ve una caja con dinero en efectivo que tenía Valeria frente a ella el día del crimen.

Usuarios de TikTok han visitado el lugar, primero de día... Al volver al lugar de noche, la persona dijo

: “Se siente raro estar aquí en el salón de Valeria”

“Se siente raro... Todavía hay cosas de ella, su caja está saqueada un poco; se puede ver una silla movida, a comparación de como la grabé en el primer video. Todas las plantas están secas”, se escucha decir a The_Dujans, nombre de la cuenta de TikTok que publicó las imágenes.

¿Ya hay detenidos?

Desde hace semanas, la Fiscalía de Jalisco aclaró que el proceso se mantiene activo y bajo seguimiento especial debido a la gravedad de los hechos y al impacto público del caso.

“Sí, se tienen avances, sobre todo en el de Valeria hay avances, pero no podemos comunicarlo”, declaró el vicefiscal de Investigación Criminal, Alfonso Gutiérrez Santillán.

Sin embargo, después de cuatro meses del feminicidio, no hay personas detenidas.

valeria-marquez-1200x675.jpg

Valeria Márquez fue asesinada en su estética en pasado 13 de mayo

INSTAGRAM

Se supo que revisaron los videos de las cámaras de seguridad y recabaron información de más de 30 testimonios, entre amigos, familiares y la empleada que estaba presente al momento del crimen.

Por ahora, no hay algún detenido por este caso, y no se ha podido localizar a la persona que ejecutó el disparó.

MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
