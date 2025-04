Imelda Garza suplica que dejen de amenazar a Maribel Guardia: ‘Es la abuela de mi hijo’

Hace dos años, Julián Figueroa fue encontrado muerto en su habitación debido a un infarto al miocardio fulminante y, para conmemorar esta fecha tan triste para el mundo de la música en general, Imelda Garza organizó una misa especial en la que Maribel Guardia brilló por su ausencia.

Desde que Maribel Guardia responsabilizó a la familia de Imelda Garza por las amenazas que recibió en los últimos días y que la hicieron temer por su vida, el pleito entre suegra y nuera revivió luego de unas semanas de calma: ahora, la viuda de Julián Figueroa rompió el silencio y, de una forma totalmente inesperada, pidió respeto para Maribel: ¡esto dijo!

¿QUÉ DIJO IMELDA GARZA SOBRE LAS AMENAZAS CONTRA MARIBEL GUARDIA?

En un encuentro con medios de comunicación que Imelda Garza sostuvo en el marco del homenaje organizado para conmemorar el segundo aniversario luctuoso de Julián Figueroa, la actriz y cantante aclaró que ni ella ni su familia están ligadas con las amenazas a Maribel Guardia ya que ella y hasta una amiga también recibieron mensajes inquietantes.

“No han sido de parte de nadie de mi familia. Pido mucho respeto, es la abuela de mi hijo al final del día y yo no estoy de acuerdo con que nadie amenace a nadie, eso no me gusta para nada”, advirtió Garza Tuñón.

Para la viuda de Julián Figueroa, el hecho de que su suegra la haya demandado por supuesta negligencia en el cuidado de su hijo no es pretexto para que ella la amenace virtualmente; por otro lado, sostuvo que al menos de su parte ella ya sabe quién está detrás de todo esto.

“Las amenazas que yo he recibido no puedo asegurarles que vienen de esa parte (Maribel Guardia), pero sí sé como se llama la persona que las envía porque no solamente me las están enviando a mí, también a una amiga y su mamá”, expresó la joven.

“Se me hace terrible que amenacen así a la gente (…) cualquiera puede crear cuentas falsas y no me parece que sea bonito vivir con terror, yo viví con mucho terror al principio de esto”, concluyó.

¿QUÉ DIJO MARIBEL GUARDIA DE LAS AMENAZAS EN SU CONTRA?

A principios de abril, Maribel Guardia reveló públicamente que temía por su vida y ya no se sentía segura ni siquiera en su casa debido a que ha recibido varios mensajes y hasta llamadas telefónicas agresivas.

En un encuentro con medios de comunicación que la interceptaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México, Maribel Guardia aceptó que su conflicto legal con Imelda Garza llegó a niveles que nunca se imaginó ya que ahora tiene miedo de todo debido a las amenazas que comenzó a recibir día a día.

“Tengo miedo, no sé, ya tengo miedo de todo, pero si algo me pasa responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto de que me hagan algo”, dijo Guardia en aquella ocasión.