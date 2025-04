Imelda Garza Tuñón relevó los macabros chats donde la amenazan de muerte con arma y apuntó contra Maribel Guardia

La actriz y cantante Imelda Garza Tuñón reveló en las últimas horas unos intimidantes chats de un número que no está en su agenda pero que se identifica como ‘Enoresa’. La viuda de Julián Figueroa fue amenazada de muerte y la intimidación incluyó foto del arma.

‘Put** gata asquerosa, fea. Maldita perr**, te vamos a matar por gata’, dice el primer chat de muerte que le llegó a Imelda Garza Tuñón desde el número +52 442 720 9010. El chat incluyó una foto instantánea y tres llamadas perdidas. En la foto se le muestra a la actriz un arma de fuego. ¿‘Vas a pagar put** o qué, pinche zorr**?’, se muestra en la segunda captura.

La fotos del arma de fuego con la que amenazaron a Imelda Garza Tuñón Instagram

Como se trataba de una foto instantánea que solo se podía ver una única vez, Imedal tomó otro celular y grabó la foto y ahí estaba el arma. ‘Vamos a ver qué dice. Me está mandando una pistola’, dijo la actriz y agregó: ‘¿No que no? ¿A quién amenazan entonces?’, remarcó la viuda de Julián Figueroa.

‘No es la primera vez que me mandan algo así. Media hora antes de hacerme las pruebas de la fiscalía me mandan lo siguiente, por eso me rehusé’, enfatizó Imelda Garza Tuñón sobre las amenazas. ‘Estas amenazada, te vamos a quitar a tu hijo y ya tienes delito de homicidio hacia tu ex esposo’, dice un mensaje del número +52 56 2106 2967 enviado el el jueves 6 de febrero.

Quién es Terry Canales, el nuevo abogado de Imelda Garza Tuñón Instagram

Imelda Garza Tuñón apuntó contra Maribel Guardia en medio de las amenazas

Tras revelar los macabros chats de amenaza de muerte, Imelda Garza se refirió a su exsuegra. ‘También comparto el último mensaje que le mandé a la señora (Guardia) este mensaje se lo envío el 20 de marzo porque a pesar de que dice que nunca se ha querido quedar con mi hijo, no deja de pelear la custodia por medios legales’, escribió la actriz en referencia a Maribel Guardia.

Imelda Garza Tuñón apuntó contra Maribel Guardia en medio de las amenazas Instagram

La actriz y cantante Imelda Garza Tuñón reveló en las últimas horas unos intimidantes chats Instagram

‘Incluso al final la desbloqueo por si tuviera intenciones de llegar a un acuerdo para el día de las madres, como lo mencioné con medios, pero por las amenazas parece ser que no va a ser así’, escribió Imelda Garza Tuñón.