Maribel Guardia fue amenazada y responsabiliza a gente cercana a Imelda: “Temo por mi vida”

Maribel Guardia reapareció en el aeropuerto pero sorprendió con sus declaraciones, pues afirmó haber sido amenazada vía telefónica y hasta por mensaje, de parte de Imelda Garza Tuñón.

El pleito con su exnuera, primero por acusarla de ser adicta, luego por la guardia y custodia de su nieto, y ahora por la presunta falsificación del testamento de Julián Figueroa, ponen a Maribel e Imelda en el ojo del huracán.

“He estado muy con muchas amenazas y temo por mi vida, temo con mi seguridad; de hecho tenía miedo ahora que venía en el aeropuerto que me metiera en algo en el equipaje”, dijo Maribel Guardia a la prensa.

“Tengo miedo que se metan a mi casa, ya no tengo seguridad en mi casa, todo el mundo sabe dónde vivo, se metieron a la fuerza (los policías cuando fueron por su nieto), rompieron la puerta, entonces ya la verdad tengo hasta miedo estar en mi casa”.

Maribel insistió: “Tengo miedo que me metan sustancias a mi casa. Tengo miedo, no sé, ya tengo miedo de todo, pero si algo me pasa responsabilizo a gente cercana a la mamá de mi nieto de que me hagan algo”.

¿Contrataría seguridad privada? “Nunca he usado guaruras, odio la seguridad, si algo me pasa... Estoy en manos De Dios”, afirmó.

¿Qué dice sobre la presunta falsificación del testamento de Julián?

Maribel Guardia e Imelda Garza Getty Images

Luego de que se encontró un testamento de Julián Figueroa donde deja todos sus bienes a su hijo menor de edad, el abogado de Imelda Garza Tuñón manifestó que se habría falsificado la firma del fallecido cantante.

Hay quienes sospechan que fue Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, quien estaría detrás de la falsificación, algo que él mismo ya negó. Asimismo, Maribel Guardia se pronunció: “La tienen contra Marco, ¿Por qué tiene que ser mi marido? Si alguien falsificara un testamento, se pondría como heredero, pero el heredero de mi hijo es su propio hijo, o sea, Imelda está peleando contra su propio hijo”.

Maribel Guardia también fue cuestionada sobre el rumor de que Marco Chacón e Imelda Garza habrían tenido un amorío: “Yo nunca lo había oído. Me parece una falta de respeto para los dos y para mi hijo. Eso es totalmente falso”.

¿Qué dijo sobre los supuestos golpes entre Marco Chacón y Julián Figueroa?

El esposo de Maribel Guardia convivió con Julián Figueroa prácticamente toda la vida Instagram

También circuló una versión que afirmaba que Marco Chacón golpeó a Julián Figueroa. Imelda Garza dijo haber sido testigo, pero no quiso hablar más del tema.

Por su parte, Maribel Guardia afirmó: “Marco y Julián se amaban, eran como almas gemelas, no solamente porque lo crío, sino porque eran sumamente afines. Estoy agradecida eternamente por lo amoroso que fue con mi hijo”.

“Yo también vi otras cosas. Si nos ponemos a hablar, hay muchas cosas que vi que me las callo porque da pena hablarlas”, sentenció Maribel, a la par de adelantar que ella quiere que un juez le dicte fechas fijas para poder ver a su nieto.

“Si Imelda pelea el testamento va a pelear contra su propio hijo, porque en la herencia no estoy yo, ni está mi marido, ni una hermana... Ella va a pelear contra su propio hijo, eso es todo. A mí no me interesa el dinero, Dios bendito, he trabajado mucho”, dejó claro.