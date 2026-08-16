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HotSpanish tiene cinco autos de lujo y uno ni lo usa pero suman más de 20 millones

El creador de La Mansión VIP mostró por primera vez su garage completo

Agosto 15, 2026 • 
Alejandro Flores
Hotspanish autos.jpg

HotSpanish muestra su Lamboghini Urus y maneja su Tesla

Captura Youtube Kim Shantal

HotSpanish está en medio del proceso de levantar la segunda temporada de La Mansión VIP.

El creador de contenido asegura que ya tiene firmados a casi a todos los influencers que estarán en esta segunda temporada y que también está remodelando la construcción que sirve como mansión en la que vivirán durante poco más de un mes.
En un video con su amiga Kim Shantal, Roberto González (su nombre de pila) platicó sobre los avances de esta nueva versión de su reality show pero también aprovechó para mostrarle su garage en el que hay “más de 20 millones” en autos y camionetas de lujo.
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Shantal, quien participó en la primera temporada de La Mansión VIP, le pregunta cuál es su auto favorito y sin dudarlo, HotSpanish señala el Tesla.

“Cuando yo manejo, salgo con esta, es la me que más me gusta”, dice mientras muestra el famoso “manejo autónomo”.

¿Qué coches de lujo tiene HotSpanish?

En total, HotSpanish tiene siete automóviles de lujo, incluyendo tres camionetas: dos familiares y una todo terreno (la Thunder).
Obviamente, en su colección puede presumir un Lamborghini Urus en su formato deportivo.

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Aunque lo compró hace dos años (luego de superar las famosas listas de espera de la marca), el creador de contenido confiesa.

“Casi no la uso, creo que la he sacado dos veces... porque pues como que no son tan cómodos”.

Es curioso, sin embargo, que siempre fue el auto de sus sueños ya que narra que cuando iba de viaje a Dubai, siempre lo rentaba.
HotSpanish también muestra que tiene un Jeep blanco, así como una camioneta Cadillac Escalade.

Aunque él no precisa cuánto valen en conjunto sus siete autos, El Suavecito, novio de Kim Shantal que aparece también en el video, calcula.
“Tienes como 20 millones... o más en puro coche”.

HotSpanish
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
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