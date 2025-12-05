Hospitalizan de emergencia a la hija de Camilo Sesto, Sheila Devil; esto se sabe sobre su salud

“Una complicación en el estado de salud de la hija del cantante que mantiene en vilo a todos sus seres queridos”.

Medios internacionales reportan la hospitalización de emergencia de Sheila Devil, la hija del fallecido cantante Camilo Sesto. Según publicaciones, la hija del músico permanece en monitoreo médico desde el pasado 3 de diciembre.

Fue el programa de espectáculos ‘Y Ahora Sonsoles’ quien reveló que Sheila está hospitalizada en la ciudad de Madrid, España, tras presentar un “revés” en su salud.

Además, las cámaras apostadas a las afueras del hospital Puerta de Hierro captaron el ingreso de la madre, Lourdes Ornelas.

“Desde hace unos días Sheila está en una de las habitaciones del hospital universitario de Puerta de Hierro de Madrid. Una complicación en el estado de salud de la hija del cantante que mantiene en vilo a todos sus seres queridos. Fue el pasado miércoles cuando se veía como Lourdes muy preocupada entraba en el centro hospitalario para hacer compañía a su hija”, indicaron en la emisión.

Además, reportan que debieron llevar a Sheila a urgencias luego de que presentó fuertes episodios de ansiedad.

“Entró directamente por urgencias. Está acompañada en todo momento por su madre. Al día de hoy la situación es estable. Desean y esperan que en los próximos días se le de de alta. Si ha habido complicaciones ya han pasado”, relató el paparazzi Diego Arrabal.

Trascendió que Ornelas está tranquila, pese a la estresante situación médica, pues Sheila está internada y bajo control, sobre todo por los excesos y el consumo de sustancias del que es víctima.

La delicada salud de Sheila Devil

En los últimos años, la hija del cantante Camilo Sesto y Lourdes Ornelas, ha enfrentado constantes problemas de salud. En 2021, ingresó a un nosocomio por problemas relacionados con neumonía, adicciones y por un micro infarto cerebral.

