Preocupa Sheila Devil, hija de Camilo Sesto; lanza mensaje de alarma: “hasta nunca”

Desde hace tiempo se encuentra con un estado mental frágil.

Noviembre 19, 2025 • 
Ericka Rodríguez
sheila devil, hija de camilo sesto

Camilo Blanes Ornelas ahora se hace llamar Sheila Devil.

(Instagram @hercigal)

“Y CON ESO Y BIZUM, HASTA NUNCA”.

Camilo Blanes, hijo del intérprete Camilo Sesto, lleva años indicando que se identifica como mujer. Se trata del mismo tiempo en el que Sheila Devil mantiene en vilo a sus seguidores y los de su famoso padre por mostrarse con una salud mental frágil.

Sheila es la única hija del legendario cantante español que conquistó a América Latina y Europa entre los años 70 y 80. Tras la muerte de Sesto en 2019, muchos esperaban que su heredero continuara con su legado, principalmente porque ya había mostrado su talento y lanzado su carrera, sin embargo todo dio un giro inesperado.

Las adicciones tocaron a la puerta de Devil tras una presunta crisis emocional que no ha podido superar.

En diversos momentos los seguidores de la cantante han mostrado preocupación, pues la misma heredera de Sesto se da a la tarea de compartir imágenes donde se le ve en completa vulnerabilidad.

Rodeada de botellas, con un aspecto deplorable y con heridas visibles es como ha lucido la famosa. Además de estar acompañada con personas “mala influencia”.

Medios internacionales aseguran que la madre de Sheila, Lourdes Ornelas, expresó su desesperación al ver cómo su hija se rodea de personas que le suministran drogas y alcohol, lo que influye en sus problemas de consumo. No obstante, fue una publicación realizada hace algunos días la que desató la preocupación entre sus seguidores, pues en ella se puede ver su rostro con algo de maquillaje pero lo que encendió las alarmas fue el texto que acompañó la imagen: “Y CON ESO Y BIZUM, HASTA NUNCA”.

La publicación encendió las alarmas de sus seguidores, quienes desde hace tiempo advierten que la frágil situación emocional de Sheila podría terminar en un episodio grave, incluso autolesivo.

Ante ese panorama, fanáticos de Camilo Sesto piden públicamente que se tomen medidas para que Sheila reciba atención profesional con urgencia, principalmente porque en diversas imágenes ella misma muestra un consumo reiterado de vodka.

