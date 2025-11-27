Suscríbete
Famosos

Hijo de Alejandro Fernández aclara si su papá estaba borracho y a punto de vomitar: “No lo vi en mal estado”

‘El Potrillo’ lució errático en su última presentación, por lo que su hijo salió a explicar qué pasó.

Noviembre 27, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Alejandro-Fernández-Jr.jpg

Alejandro Fernández en la polémica.

YouTube

“Yo por lo que vi, porque lo veo bien y todo”

Hace un par de días se hizo viral el video donde Alejandro Fernández parece estar ebrio, desorientado y con ganas de vomitar. ‘El Potrillo’ se presentó en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro, en donde ofreció dos noches inolvidables, sin embargo, los asistentes a sus conciertos captaron distintas etapas de la presentación.

Fernández brilló por la emotividad de sus interpretaciones, pero no sólo eso, también se le vio con un comportamiento errático, hecho que dio pie a que sugiera la polémica por una posible borrachera.

@marcoyaez0

Alejandro Fernández en el palenque de Querétaro 2025 #alejandrofernández #Queretaro #palenquedequeretaro2025 #fyppppppppppppppppppppppp #feriaganaderaqro2025

♬ sonido original - cuacuaqro 🦆

Al inicio de su show, Alejandro dominó el escenario, hizo gala de su poderosa voz y se mostró muy cercano a su público. Sin embargo, para la parte final del show, Alejandro luce desorientado y con aparentes ganas de vomitar.

Ante las imágenes, la prensa se encontró con Alejandro Fernández Jr. en uno de sus shows y ahí le cuestionaron sobre las escenas de su padre.

El joven cantante explicó que “mi papá siempre ha tenido muchos problemas de reflujo”, sin embargo, no descartó que la mezcla con alcohol pudo haberle hecho una mala jugada.

“A veces en sus conciertos como toma coñacsito o té de jengibre, es lo que le da más reflujo. Yo por lo que vi, porque lo veo bien y todo”, expresó Fernández Jr.

Y resaltó que las imágenes no le robaron la tranquilidad. “Realmente no lo vi en mal estado. No se me hizo nada del otro mundo”, indicó.

La explicación del hijo de ‘El Potrillo’ coincidiría con algunos seguidores que defendían que Alejandro no estaba borracho, pues en la mesa que le colocaron cerca en el palenque, se observaban varias botellas de agua. Además, mencionaban haberlo visto beber café o té de una taza.

Incluso otros clips registraron la última presentación de la noche. Luego de acercarse con su público, Alejandro luce sonriente y se despide de la audiencia mostrando lucidez y equilibrio.

Sin embargo, cabe recordar que si hubiera estado borracho, esta no sería la primera vez que el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ se ve envuelto en controversias por su manera de beber sobre los escenarios.

Alejandro Fernández
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
