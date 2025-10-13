Camila Fernández hace insólita revelación y reclamos a su papá, ‘El Potrillo': “Estoy sanando muchas cosas”

“‘Perdóname’, ya le he pedido muchas disculpas”.

La hija de Alejandro Fernández, Camila, dice estar viviendo una de sus mejores etapas, pues disfruta de su maternidad y de compartir el escenario con su padre.

La intérprete de música ranchera está abriendo los conciertos de la gira de ‘El Potrillo’, denominada ‘De Rey a Rey’, y sobre los escenarios, la joven ha podido reforzar el lazo afectivo con el cantante, aunque también enfrentar emociones y reproches que tenía guardados.

Camila, asegura que ya le pidió perdón a su padre por haberle reclamado no estar presente en casa como ella hubiese querido en su infancia. De niña, dice que recuerda cómo Fernández se ausentaba por temporadas.

En una entrevista con ‘Ventaneando’, confesó que finalmente ha podido asimilar todo lo que enfrentaron ella y sus hermanos, en parte gracias a la terapia y la ayuda de profesionales de la salud mental.

“Lo logro entender, obviamente, y justo en esta gira volteo con mi papá y le digo: ‘Perdóname’, ya le he pedido muchas disculpas. Ahora sí que estás chiquita y no sabes qué sientes o qué dices o no sabes ni expresarlo, pero por eso fui a terapia…”, dijo Camila.

Y añadió que “la verdad es que sí estoy sanando muchas cosas con él, estoy disfrutándolo muchísimo, estoy muy agradecida con lo que estamos construyendo ahí juntos, muy bonito. Mi papá, casi no estuvo en mi casa y tenerlo en el escenario solo para mí es una cosa muy bonita que estoy teniendo en mi corazón. Siento que en cada concierto que me toca ir a acompañarlo, es algo más bonito…”, reiteró la joven cantante.

Ser madre y también estar ausente...

La intérprete de ‘Como lo harían dos extraños’ explicó que ahora puede entender a su padre, Alejandro, en gran medida al volverse madre y cantante. Sin embargo, asegura que su hija Cayetana es muy consciente de su profesión.

“Mi hija es muy inteligente, gracias a Dios me mandó una hija súper inteligente, entendida, le digo: ‘Gorda, me voy a ir, me voy a ir cuatro días’. (Me dice): ‘Cuatro no es nada’. Yo no era así, de chiquita me decían cuatro días y se te hacía eterno. Si duro más de cuatro días trabajando me la traigo…”, indicó.

Finalmente, Camila habló de cómo su hija Cayetana hace frente a la popularidad siendo tan niña, pues su pasada participación en el Grito de independencia durante el concierto de su abuelo Alejandro Fernández en Las Vegas, la colocó en los reflectores.

“Creo que en Las Vegas mismo fuimos de compras y se le acercaron a ella y le dijeron: ‘Vi tu grito’. Mi hija voltea y me dice: ‘Mamá, ¿pues quién más lo vio?’. Le digo: ‘Todos lo vieron, saliste en todos lados. Ni modo, fue tu bautizo para la gente, ya ni modo’”, expresó entre risas.

