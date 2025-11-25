Suscríbete
¿Alejandro Fernández termina su concierto ebrio, desorientado y con ganas de vomitar? ¡Se desata la polémica!

‘El Potrillo’ ofreció un concierto en Querétaro donde tuvo un comportamiento errático.

Noviembre 25, 2025 
Ericka Rodríguez
Alejandro-Fernández.jpg

Alejandro se presentó en el Palenque de Querétaro.

YouTube

El pasado fin de semana, Alejandro Fernández se presentó en el Palenque de la Feria Ganadera de Querétaro, en donde ofreció dos noches inolvidables, sin embargo, los asistentes a sus conciertos captaron distintas etapas de la presentación.

‘El Potrillo’ brilló por la emotividad de sus interpretaciones, pero no sólo eso, también se le vio con un comportamiento errático, hecho que dio pie a que sugiera la polémica por una posible borrachera.

Al inicio de su show, Fernández dominó el escenario, hizo gala de su poderosa voz y se mostró muy cercano a su público. Sin embargo, para la parte final del show, Alejandro luce desorientado y con aparentes ganas de vomitar.

@marcoyaez0

Alejandro Fernández en el palenque de Querétaro 2025 #alejandrofernández #Queretaro #palenquedequeretaro2025 #fyppppppppppppppppppppppp #feriaganaderaqro2025

♬ sonido original - cuacuaqro 🦆

Pero esta no sería la primera vez que el intérprete de ‘Me dediqué a perderte’ se ve envuelto en controversias por su manera de beber sobre los escenarios.

Desde octubre de 2018, Alejandro comenzó a ganarse la fama de subirse borracho a cantar. En aquel tiempo se difundió un video de su actuación en donde sus fans aseguraron que asistió en mal estado.

En otro incidente en un palenque de México, el cantante casi vomita frente a su público y trascendió que canceló parte de su show después de estar en aparente estado de ebriedad, causando decepción entre los asistentes.

Un noviembre del mismo año tuvo un explosivo episodio con la prensa donde explotó contra reporteros quejándose de sus publicaciones en redes sociales.

Para febrero de 2023, durante su presentación en el Festival de Viña del Mar, en Chile, habló sobre sus excesos y en posteriores entrevistas dijo que “tenía rato sin beber alcohol”.

Dos meses después, en el inicio de su gira ‘De Rey a Rey’ por distintas ciudades, Fernández apareció desorientado, olvidando las letras de sus canciones o se quedaba callado.

En junio del 2023, en un concierto que dio en España, lanzó una advertencia a los asistentes de que se retiraran si no les gustaba la canción que iba a interpretar.

Ahora, en Querétaro, de nuevo se desató la polémica, pues algunos usuarios en redes sociales aseguran que estaba totalmente ebrio, desorientado y con ganas de vomitar. Sin embargo, ciertos seguidores de ‘El Potrillo’ indican que no estaba borracho. Incluso subrayan cómo bebe café o té de una taza, y que además se observan varias botellas con agua.

Finalmente, otros clips registraron la última presentación de la noche. Luego de acercarse con su público, Alejandro luce sonriente y se despide de la audiencia mostrando lucidez y equilibrio.

Hasta el momento, el cantante no ha salido a aclarar la controversia que generó en su presentación en Querétaro, lo que sí ha publicado es la promoción de su próximo show en Texas.

Alejandro Fernández
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
