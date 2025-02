10 años sin Lorena Rojas... Su hermana Mayra dedica emotivo mensaje y su hija ya tiene 11 años

El recuerdo de Lorena Rojas perdura, y obviamente aún más en su círculo cercano.

Mayra Rojas dedicó un emotivo espacio en su cuenta de Instagram para honrar la memoria de su hermana Lorena Rojas, a 10 años de su muerte.

Esta semana, el 10 de febrero, se cumplió una década de la partida de la actriz, luego de una lucha contra el cáncer.

“No hay día ni noche que no estés aquí!! No hay minuto ni momento que no te recuerde sonriendo, llena de vida y de sueños!! Carajo cómo te extraño”.

“Han pasado 10 años Corazón Gigante y antes de entrar a mis sueños siento tu beso en la frente dándome La Paz de saber que estás y estamos bien. La vida jamás será igual sin ti aquí pero sin duda por ti todo se mueve y aunque la lucha diaria me entretiene siempre estaré en espera de ver tu carita y decirte a los ojos cuánto te amamos”.

Sobre la hija de Lorena, Mayra escribió: “Tu angelito crece y además de hermosa es tan feliz como lo soñamos. Festeja mi alma! Que cada año brindamos por tu eterna dicha aunque no te podamos ver hermanita de mi alma. No me sueltes nunca Lorena”.

La hija de Lorena ha sido criada por Mayra

Antes de morir, Lorena Rojas logró adoptar a una niña de nombre Lucianna en Estados Unidos. Tras el fallecimiento de la actriz, su tía la cuidó, y después de tres años logró adoptarla.

Así que Lucianna ha crecido en un hogar lleno de amor con su mamá, quien ya tenía otros hijos, así que también ha crecido con hermanos.

Apenas el 6 de octubre de 2024, la niña cumplió 11 años, le gusta el hockey sobre hielo y las aventuras extremas.