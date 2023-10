Insultaron a Samadhi Zendejas en redes sociales y su reacción se volvió viral

La actriz Samadhi Zendejas

Fue a través de un video colgado a sus stories de Instagram que Samadhi Zendejas hizo públicas las agresiones de Horacio Pancheri, incorporando evidencia que supuestamente prueba sus acusaciones.

La protagonista de “Vuelve a mí" hizo una fuerte denuncia en contra del actor que pronto se viralizó en redes sociales; hasta el momento, Horacio Pancheri no se ha pronunciado sobre las acusaciones.

SAMADHI ZENDEJAS ACUSA A HORACIO PANCHERI DE HACERLE CIBERBULLYING

En un breve video que subió a sus stories de Instagram, Samadhi Zendejas aparece maquillándose frente a sus fans; en la grabación se puede ver una imagen en miniatura del mensaje que le habría mandado Horacio Pacheri:

Samadhi Zendejas ventiló un screnshot con el insulto que presuntamente le escribió Pancheri. INSTAGRAM/samadhiza

“Estoy aquí arreglándome para sentirme más linda, más bonita, que es algo que no todo el mundo piensa y es respetable... Por ejemplo, Horacio Pancheri. Hoy amanecí con un mensaje de él insultándome, usó una palabra que jamás me atrevería a usar, diciendo que soy una mujer fea”, se escucha decir a la actriz, quien también le dejó un poderoso mensaje al actor.

“Por comentarios como el tuyo muchas mujeres se reprimen y no se creen bonitas, no se sienten bonitas, y yo he tratado durante todos estos años que me siguen, demostrar que, siendo auténtica, que siendo tú, puedes ser hermosa, que no necesitan seguir un estereotipo”, aseguró la actriz.