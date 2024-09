Chiquis Rivera reveló que su tía Rosie la detesta desde niña: ¡tuvo este terrible detalle con ella!

El lanzamiento de la explosiva serie documental de Chiquis Rivera, titulada Chiquis sin filtro y que está disponible en la plataforma ViX, significó un auténtico huracán de chismes y revelaciones para los fans de esta dinastía, una de las más polémicas en el mundo de la música.

Llamó la atención en especial un capítulo en el que Chiquis se sinceró acerca de la difícil relación que tiene en la actualidad con su tía, Rosie Rivera, y por qué considera que la hermana de Jenni Rivera , su mamá, siempre la detesto, ¡qué escándalo!

¿QUE DIJO CHIQUIS RIVERA SOBRE SU RELACIÓN CON ROSIE RIVERA, SU TÍA?

Fue a través de TikTok que se viralizó un llamativo fragmento de Chiquis sin filtro en el que la cantante reconoció que, desde que era una niña, no se lleva nada bien con su tía Rosie por una serie de terribles actitudes que aumentaron con la muerte de Jenni Rivera .

“Rosie siempre ha tenido problemas conmigo desde que yo nací"

“Rosie siempre ha tenido problemas conmigo desde que yo nací", aseguró Chiquis contundente en el video, en el que aceptó que Juan Rivera, su tío, se alió con ella al ver cómo manejaba el dinero de las regalías de “La reina de la banda”.

“Como ella tenía el poder, porque manejaba todo lo de mi mamá, él se acercó mucho a ella, y ella nunca me ha querido, así lo veo yo”, reconoció la famosa; incluso, le echó la culpa a Rosie por alimentar aún más su distanciamiento con Jenni Rivera.

“Rosie tuvo mucho que ver con el distanciamiento que hubo entre mi mamá y yo”

“A través de los años me di cuenta de que Rosie tuvo mucho que ver con el distanciamiento que hubo entre mi mamá y yo”, reveló Chiquis en otro fragmento en donde detalló que, aunque ella siempre quiso hablar con su mamá, su tía se lo impidió: “Algunas personas me decían que mi mamá creía que yo no quería hablar con ella”, concluyó Chiquis .