Héctor Sandarti hace llorar a Salvador Zerboni: “Llegó tu hora y me da coraje”

Héctor Sandarti fue el eliminado de este 19 de agosto del reality show de cocina Tip Chef VIP y curiosamente el que más lo lloró fue Salvador Zerboni.
“Te voy a extrañar mi nuevo gran amigo”, dijo el villano de telenovelas, quien, como pocas veces, se quebró al despedir a Sandarti.
En general el conductor de origen guatemalteco pero que ha hecho casi toda su carrera en México se convirtió en el personaje más simpático y querido de la temporada que actualmente se transmite por Telemundo.
“Se te va a echar de menos pero llegó tu hora... y me da coraje”, dijo Zerboni mientras lloraba y abrazaba a Sandarti.
El conductor, una vez que fue eliminado, publicó un video en el que agradeció a Salvador Zerbonni por su amistad pero también a todos los ue durante el tiempo en que estuvo en el reality, votaron por él.
“Me los llevo tatuados a todos. Ha sido una experiencia maravillosa que nunca olvidaré. Me los llevo a todos en el corazón. Y gracias al publico por su apoyo y cariño. Esto fue por ustedes”.
La despedida de Lorena Herrera
Juan Soler también se rompió emocionalmente al despedir a Héctor, a quien dijo,, va a extrañar harto. “Deja un hueco enorme y la verdad es que sí me duele... me duele muchísimo”.
Lorena Herrera, una de las favoritas para ganar el Top Chef VIP, se despidió de Héctor con un abrazo y con una declaración: “Te llevó aquí”, dijo mientras señalaba el lado izquierdo de su pecho.