Héctor Sandarti hace llorar a Salvador Zerboni: “Llegó tu hora y me da coraje”

Héctor Sandarti fue el eliminado de este 19 de agosto del reality show de cocina Tip Chef VIP y curiosamente el que más lo lloró fue Salvador Zerboni.

“Te voy a extrañar mi nuevo gran amigo”, dijo el villano de telenovelas, quien, como pocas veces, se quebró al despedir a Sandarti.

En general el conductor de origen guatemalteco pero que ha hecho casi toda su carrera en México se convirtió en el personaje más simpático y querido de la temporada que actualmente se transmite por Telemundo.

“Se te va a echar de menos pero llegó tu hora... y me da coraje”, dijo Zerboni mientras lloraba y abrazaba a Sandarti.

El conductor, una vez que fue eliminado, publicó un video en el que agradeció a Salvador Zerbonni por su amistad pero también a todos los ue durante el tiempo en que estuvo en el reality, votaron por él.

“Me los llevo tatuados a todos. Ha sido una experiencia maravillosa que nunca olvidaré. Me los llevo a todos en el corazón. Y gracias al publico por su apoyo y cariño. Esto fue por ustedes”.

La despedida de Lorena Herrera

Juan Soler también se rompió emocionalmente al despedir a Héctor, a quien dijo,, va a extrañar harto. “Deja un hueco enorme y la verdad es que sí me duele... me duele muchísimo”.

La despedida de Juan Soler Captura Telemundo

Lorena Herrera, una de las favoritas para ganar el Top Chef VIP, se despidió de Héctor con un abrazo y con una declaración: “Te llevó aquí”, dijo mientras señalaba el lado izquierdo de su pecho.