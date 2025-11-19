Ya nació Gia: Brandon Peniche con Kristal Cid reciben a su bebé arcoíris

Brandon Peniche y Kristal Cid se volvieron a convertir en padres, esta vez de una hermosa niña a quien llamaron Gia.

En redes sociales compartieron su primera imagen, junto a un mensaje lleno de amor:

“Bienvenida al mundo, amor mío. Empezar de nuevo nunca se sintió con tanta calma. Mi bebé arcoíris… llegaste al lugar que siempre fue tuyo. Te prometemos cuidarte siempre, abrazarte fuerte y llenarte de amor cada día”.

“Ya somos cinco, y contigo todo se siente más bonito, más tierno, más completo”, escribió la hija de Sharis Cid.

Alessia y Bosco ya tienen una hermanita nuevo. Brandon Peniche y Kristal Cid debutaron como papas en 2018, y este 2025 agrandan a la hermosa familia que han formado, y que convirtió en abuelos a Sharis Cid y Arturo Peniche.

Hace pocos días, la familia celebró el cumpleaños de Bosco con una divertida fiesta.