Suscríbete
Famosos

Ya nació Gia: Brandon Peniche con Kristal Cid reciben a su bebé arcoíris

Ya son cinco en la familia.

Noviembre 19, 2025 • 
MrPepe Rivero
brandon-peniche-nacio-gia.jpg

Brandon Peniche y Kristal Cid

Instagram

Brandon Peniche y Kristal Cid se volvieron a convertir en padres, esta vez de una hermosa niña a quien llamaron Gia.

En redes sociales compartieron su primera imagen, junto a un mensaje lleno de amor:

“Bienvenida al mundo, amor mío. Empezar de nuevo nunca se sintió con tanta calma. Mi bebé arcoíris… llegaste al lugar que siempre fue tuyo. Te prometemos cuidarte siempre, abrazarte fuerte y llenarte de amor cada día”.

Te puede interesar:
angelica-vale-otto-padron--divorcio.jpg
Famosos
Angélica Vale y Otto Padrón se divorcian: ¿Cuáles son las peticiones de la demanda?
Noviembre 09, 2025
 · 
TVyNovelas
Joanna-Vega-Biestro.jpg
Famosos
Joanna Vega-Biestro reaparece tras la muerte de su padre con una fuerte reflexión
Noviembre 10, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia klitbo.jpg
Famosos
¿Quién es la Máscara?: Cynthia Klitbo explica que Ruby Gloss es trans y revela en quién se inspiró
Noviembre 10, 2025
 · 
Alejandro Flores
lagranja-vip-.jpg
Famosos
Lola Cortés pide su salida inmediata de ‘La Granja VIP': “Mi decisión final es romper este compromiso”
Noviembre 09, 2025
 · 
MrPepe Rivero
“Ya somos cinco, y contigo todo se siente más bonito, más tierno, más completo”, escribió la hija de Sharis Cid.

Alessia y Bosco ya tienen una hermanita nuevo. Brandon Peniche y Kristal Cid debutaron como papas en 2018, y este 2025 agrandan a la hermosa familia que han formado, y que convirtió en abuelos a Sharis Cid y Arturo Peniche.

Hace pocos días, la familia celebró el cumpleaños de Bosco con una divertida fiesta.

Brandon Peniche Kristal Cid
MrPepe Rivero
Fiel seguidor del entretenimiento, la televisión, las telenovelas, el cine y la música.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
angelica-maria-divorcio-vale.jpg
Famosos
Angélica María habría quedado devastada porque Otto Padrón sorprendió a Angélica Vale con el divorcio
Noviembre 18, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
shiky-hospitalizado.jpg
Famosos
Shiky se salvó de “una situación crítica": Ya salió de terapia intensiva pero la infección sigue
Noviembre 18, 2025
 · 
MrPepe Rivero
abogado-nodal-audiencia--.jpg
Famosos
Christian Nodal sí se presentó ante las autoridades por caso vs. Universal: Se armó zafarrancho a su llegada
Noviembre 18, 2025
 · 
TVyNovelas
El-Señor-de-los-cielos-actrices.jpg
Famosos
Actriz de ‘El Señor de los Cielos’ pide ayuda para su bebé que nació sorda: “los actores no son millonarios”
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Susana-González-Marcos-Montero.jpg
Famosos
Susana González cumple 15 años con Marcos Montero, de ‘Las estrellas bailan en Hoy’
Para muchos ha pasado desapercibido que la actriz mantiene un eterno noviazgo con el actor desde 2010.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
Raúl-Araiza-negocio-piramidal.jpg
Raúl Araiza cayó en un negocio piramidal y perdió su dinero: “me llevé al baile a dos cuates y a mi papá”
El conductor de ‘Hoy’ relató que fue víctima de la estafa disfrazada de negocio.
Noviembre 18, 2025
 · 
Ericka Rodríguez
cynthia-klitbo-ruby-.jpg
Famosos
Cynthia Klitbo tras ser Ruby Gloss en '¿Quién es la máscara’?": “Si fuera hombre, sería trans o gay”
La actriz vivió una experiencia increíble en el programa de Miguel Ángel Fox.
Noviembre 18, 2025
 · 
Grisel Vaca
luto-bebe-perdida.jpg
Famosos
Conductora de televisión perdió a su bebé y se viste de luto: “Nos ha devastado profundamente”
“Es un momento muy doloroso”, escribió Anmarie Camacho.
Noviembre 18, 2025
 · 
TVyNovelas