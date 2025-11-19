Yahir enfrenta problemas de salud y comparte preocupante foto desde el hospital

“Ta malito… Una intoxicación horrible”.

El cantante Yahir encendió las alarmas, pues la tarde del 18 de noviembre compartió una imagen desde la cama de un hospital y con la que asegura atravesar por un momento complicado de salud.

El sonorense se sinceró ante sus seguidores y aunque no dio detalles sobre su paso por emergencias, dijo que se intoxicó.

“Ta malito… Una intoxicación horrible”, escribió en sus redes sociales.

Su paso por el hospital llega justo en un momento en el que Yahir se encuentra lleno de proyectos exitosos, pues apenas en marzo brilló en la televisión al sumarse al equipo de ‘Estrellas’ en la segunda temporada del reality ‘Juego de Voces’.

Además, en su agenda llena de presentaciones, el intérprete pudo retomar su personaje de ‘Emmanuel’ en ‘Mentiras, el musical’, una producción que este 2025 explotó todas sus posibilidades volviéndose favorita entre el público.

También, el intérprete de ‘La Locura’ fue uno de los cuatro talentos de ‘Entre Cómplices Tour’. Al lado de María León, Alexander Acha y Lucerito Mijares llenaron el Auditorio Nacional y recorrieron varias ciudades con una exitosa gira donde cautivaron a sus seguidores.

Y por si fuera poco, el cantante tuvo una colaboración dual con María León en el concepto ‘Fuego’, con el que arrancaron el año en el Teatro Metropólitan, consolidando una química innegable.

Todo indica que el fuerte ritmo de trabajo mezclado con viajes y estrés pudo haberlo llevado estar débil físicamente, sin embargo nada de gravedad que lo lleve a cancelar sus presentaciones o eventos.