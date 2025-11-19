Marimar Vega llora por su padre a casi 10 años de su fallecimiento y dice que se le aparece “como un colibrí”

“Extrañándote… como todos los días, hombrón”.

Ya casi se cumplen diez años de la partida de Gonzalo Vega, uno de los actores más emblemáticos de su generación y que rompió récords mundiales. En 1978 consagró su carrera con la cinta ‘El Lugar sin límites’, en la que, junto a Roberto Cobo, se convirtió en el primer artista en mostrar un beso homosexual de larga duración en la pantalla.

Desafortunadamente, desde 2010 fue diagnosticado con el síndrome mielodisplásico (SMD), una enfermedad que afecta las células productoras de sangre en la médula ósea, y que le arrebató la vida a los 69 años.

Ante su ausencia, su hija Marimar decidió recordarlo de forma especial: encontró películas caseras y las vio acompañada de sus seres más queridos.

A través de sus redes sociales, la hija mayor del actor compartió un corto en el que se le ve en la terraza de su casa recordando momentos entrañables, sin embargo, las escenas donde compartió el escenario con él en la obra de teatro ‘El Tenorio’ fueron las que hicieron rodar las lágrimas de la actriz.

“La meta era una noche íntima y compartir con mi gente, disfrutamos de un cine en casa. Hicimos nuestro primer cinito en casa para ver videos de antaño. Verme actuar con mi papá fue uno de mis momentos favoritos”, escribió Marimar en su publicación.

Cabe recordar que hace unos meses, la protagonista de la serie ‘Doctora Lucía’ declaró que don Gonzalo siempre encuentra la manera de hacerse presente, pues cada vez que vive un momento importante, se le aparece un colibrí.

Por su parte, Gonzalo Jr. Y Zuria, sus hijos menores, también aprovechan las fechas especiales para recordar a su padre.

“Extrañándote… como todos los días, hombrón”, escribió Gonzalo Jr.

Y “me sonríe desde el cielo, lo sé”, compartió Zuria.