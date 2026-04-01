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Habla odontóloga que atendió a José Ángel Bichir porque perdió 3 piezas dentales tras caer al vacío en crisis

El actor se sometió a una cirugía reconstructiva tras perder tres piezas dentales en un incidente que casi acaba con su vida.

Abril 01, 2026 • 
Edson Vázquez
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José Ángel Bichir

Tras lanzarse desde un tercer piso luego de una severa crisis de salud mental que le provocó diversas lesiones, el actor José Ángel Bichir sufrió la pérdida de tres piezas dentales, además de un daño considerable en la estructura ósea de la boca. A raíz de este episodio, tuvo que someterse a un procedimiento de rehabilitación dental de alta especialidad para recuperar tanto la funcionalidad como la estética de su sonrisa.

La intervención, realizada por la especialista Liliana Bueno, incluyó la colocación de dos implantes de titanio, así como un injerto óseo de gran tamaño debido a la fractura de la tabla vestibular, el hueso frontal que sostiene los dientes. También fue necesario limpiar restos dentales que quedaron alojados en el hueso tras el impacto, además de colocar una membrana de colágeno para favorecer la regeneración de la zona afectada.

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Actualmente, el actor se encuentra en fase de recuperación, utilizando prótesis provisionales mientras su organismo integra tanto el injerto como los implantes. Si su evolución continúa favorable, en un periodo de tres a cuatro meses podrá recibir sus coronas definitivas, completando así el proceso reconstructivo.

En TVyNovelas contactamos a la odontóloga que lo está tratando para despejar varias dudas de esta restauración que promete devolverle por completo la sonrisa al hijo de Odiseo Bichir.

¿Cuál es el procedimiento que se le realizó a José Ángel?
Como especialista en salud bucal, mi prioridad es siempre la integridad y el bienestar de mis pacientes. Por lo tanto, ha sido un honor atender a José Ángel Bichir en un proceso de rehabilitación dental especializada, porque, desafortunadamente, sufrió la pérdida de tres órganos dentales. Más allá de la técnica y la tecnología de vanguardia que aplicamos, le colocamos dos implantes dentales para recuperar esos dientes perdidos. El problema fue que perdió parte de la tabla vestibular de su boca; se lastimó toda esa área y tuvimos que hacerle un injerto de hueso bastante grande, colocarle una membrana de colágeno y volver a suturar. Le ayudamos a limpiar toda esa parte porque ya había dientes rotos dentro de su hueso.

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José Ángel Bichir permanece en el hospital

Instagram

¿Qué es la tabla vestibular?
Es el hueso que sujeta los dientes por enfrente, y fue lo que se rompió. Nosotros lo conocemos así.

¿Cuánto tiempo lleva el procedimiento? ¿Requiere otras sesiones?
Ya se realizó la parte quirúrgica totalmente. Es cuestión de esperar a que su organismo integre tanto el hueso que se le colocó como los implantes, para poder volver a colocarle sus dientes. Ahorita trae una prótesis y ya no se ve que perdió ningún diente; estéticamente está perfecto. Lo que sigue es colocarle sus coronas, que serán sus dientes fijos.

¿Qué material es el que se utiliza en este tipo de procedimientos?
Se le colocaron implantes dentales de titanio grado médico.

¿Cuáles serán los cuidados que José Ángel debe tener?
Por el momento, después de la cirugía, requiere tres días de reposo absoluto y una semana de reposo relativo. En cuanto a la alimentación, no puede ingerir grasas ni irritantes, y no debe asolearse.

¿Cuánto tiempo tiene que pasar para poder colocarle las coronas?
De tres a cuatro meses, dependiendo de cómo vaya evolucionando. En ese tiempo se le pondrán sus coronas definitivas; ahorita trae unas provisionales.

Doctora, ¿cómo vio de ánimo a José Ángel?
Muy bien. Estuvimos platicando, riendo. El tratamiento fue un éxito rotundo. Él está muy animado, echándole muchas ganas, con el apoyo de su familia, que no lo ha soltado y ha estado al pendiente de él; también con su perrita, que entró a la clínica a saludarlo y luego se salió. Está supercontento, de muy buen humor, buen ánimo. Yo lo veo bastante bien.

José Ángel Bichir
Edson Vázquez
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