Famosos

Cine de La Casa de los Famosos México le abrió los ojos a alguien: “Estoy cayendo en ser un MUEBLE”

No aparecer en ninguna de las películas encendió las alertas de estos habitantes.

August 13, 2025 • 
MrPepe Rivero
casa-famosos--cine.jpg

La Casa de los Famosos México

YouTube

La noche del 12 de agosto, La Casa de los Famosos México tuvo función de cine, donde les proyectaron a los participantes tres ediciones de momentos que se han vivido en las últimas horas.

Primero vieron el resumen de la broma de Abelito y Aldo De Nigris al esconder la carne del congelador; después vieron el romance incipiente entre Elaine Haro y Aarón Mercury, y por último, un resumen de las cosas que dicen los unos de los otros.

Al salir, además de encenderse la conversación entre los protagonistas de los conflictos, como Ninel Conde y Mar Contreras, otros habitantes encendieron sus alertas.

Le ocurrió a José Luis Rodríguez ‘El Guana’, quien entró al baño y se sinceró con Mariana Botas y Dalilah Polanco: No quiere ser un mueble.

“Me da miedo, lo comentaba con Shiky, he estado en días raros de extrañar mi casa. Y ahorita que veía el cine dije ‘güey, creo que estoy cayendo en ser un mueble porque no estoy en ninguna toma’”.

“Había muchas tomas en donde yo no participaba y varios comentarios eran de ‘por favor, no seas un mueble más’, lamentó El Guana.

“Entiendo que esto se va a empezar individualmente, pero no puedo aportar o generar un contenido que no es mío, que no va conmigo, y que no lo siento”.

El Guana explicó por qué no participa de ciertos momentos dentro de La Casa de los Famosos México: “Si de repente me alejo es porque no estoy cómodo... A veces siento que tengo que meterme a la cámara a platicar cosas, pero sí veo que entra Ninel o Facundo y las cámaras (se mueven a ellos) en chinga, y digo ‘madres, güey’”.

Mariana Botas le comentó: “A mí no me gusta generar pedos, ni estar incómoda. Entonces me voy, pero eso no nos hace muebles. Tu contenido es otro tipo de contenido, el mío tampoco es”.

“También tratar de figurar, también es cagante; y en los retos sumas mucho”, insistió Mariana al tratar de relajar al Guana.

MrPepe Rivero
