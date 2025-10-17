Las nuevas ‘Jeans’: Paty Sirvent presenta a las cuatro integrantes de su proyecto

“Es broma???? parece que PatyLu no quedó conforme con su proyecto infantil y lo quiso combinar con JNS”.

La cantante Paty Sirvent anunció hace unos días que ‘Jeans’ está de regreso a 30 años de su formación. Aunque al principio lanzó un mensaje cargado de confusión, donde dejaba en el aire que se podrían fusionar con ‘JNS’, lo cierto es que tenía un nuevo proyecto en puerta.

Sirvent estaba buscando crear un nuevo concepto, lejos de Angie Taddei, Melisa López, Regina Murguía y Karla Díaz, sus excompañeras que no han dejado de trabajar desde 2015 que retomaron el concepto bajo ‘JNS’, precisamente porque el nombre original pertenece al padre e Paty.

A través de redes sociales, la cantante dio otro anuncio: “Algo grande está por llegar, cada vez falta menos para conocernos, ¡New Generation Alpha Jeans!”, escribió.

Al tiempo que confirmó que ella no se subirá a los escenarios, sino que será la encargada de guiar a un nuevo grupo de adolescentes que cantarán y bailarán.

En el clip que colgó Paty, se le puede ver acompañada de su padre y creador del concepto, Alejandro Sirvent, así como de su esposo, el político César Nava, quienes llevan a cabo las audiciones, y en donde también se observa la presencia de un coreógrafo.

Tan sólo unos días después de las audiciones, Paty ya formó su nueva banda y en las fotografías promocionales se puede ver a cuatro chicas que integran la banda.

Cabe destacar que el sencillo con el que salen al mercado ya estaba producido, por lo que usuarios en redes sociales cuestionaron si las adolescentes sólo llegarían a hacer playback.

Los comentarios ante las nuevas ‘Jeans’ no se han hecho esperar. “Es broma???? parece que PatyLu no quedó conforme con su proyecto infantil y lo quiso combinar con JNS”, “Para este tremendo bodrio hicieron tanto albo?”, “Nada que ver con la esencia de jeans”, “Me acuerdo cuando escuchaba y mis papás me compraban todo de jeans... Eran una niñas súper bonitas, con la moda a todo, súper looks, unas güeritas y otras también pero todas súper guapas... Y ellas? O sea no es mala onda pero.... Cero que ver…”, se puede leer en la publicación.

Lo que también llama la atención es que el nombre de la cuenta de Instagram de la banda es ‘Jeans JNS Oficial’, y en el estracto de la canción se escuchan unas voces muy infantiles, diferentes a los temas que se ganaron el corazón de los adolescentes de los 90s.

Paty Sirvent es la más emocionada con su nuevo concepto y ha demostrado estar al pendiente de cada detalle que surge.

Cabe mencionar que las publicaciones de Paty Sirvent están cargadas, en su mayoría, de comentarios negativos, pues cibernautas aseguran que Sirvent está tratando de ponerles el pie a sus excompañeras que, en los últimos 10 años, han trabajado en mantener vigente al grupo.

Finalmente, Sirvent asegura que respeta la trayectoria de ‘JNS’, pero que su proyecto busca revivir la esencia original de ‘Jeans’ desde una perspectiva distinta. También señaló que su intención no es generar conflictos, sino mantener vivo el legado del grupo que marcó a una generación.