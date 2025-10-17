Suscríbete
Ferka y Flor Rubio se pelean por Eleazar Gómez en ‘La Granja VIP’: “Tú lo disculpaste, yo no”

Las panelistas tuvieron una fuerte pelea por el pasado del actor que lo llevó hasta la prisión.

October 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Flor Rubio y Ferka protagonizaron un tremendo encontronazo por Eleazar Gómez.

“De verdad tienen un tema afuera que mucha gente está en contra de esa situación. No es como Flor, la gente tiene memoria”.

Durante la gala de salvación de ‘La Granja VIP’ ocurrió una fuerte pelea que protagonizaron las panelistas Ferka y Flor Rubio por la participación de Eleazar Gómez, quien años atrás enfrentó un proceso penal por violencia familiar.

El pleito comenzó cuando Ferka le dijo a Flor que en la gala previa dijo que el actor “ya pagó su deuda con la sociedad” y merecía una segunda oportunidad dentro del reality, lo que desató opiniones encontradas entre los seguidores del programa.

La conductora de espectáculos dijo: “Nosotros sabemos que Eleazar vivió una historia de violencia familiar y pagó su deuda con la sociedad. Todos tenemos una segunda oportunidad, el señor pagó su deuda y lo que ha respondido aquí adentro me parece de muy hombre, porque ha enfrentado su error, que nadie lo va a disculpar, hizo trampa en un juego, pero lo está enfrentando con la inteligencia que le ha dado la rehabilitación después del error que cometió en la vida real y eso me hace pensar bien de él”, indicó Rubio.

Un día después de los comentarios emitidos por Flor, Ferka mencionó que creía difícil que el público apoye a Eleazar por sus antecedentes, pues estaba nominado.

“De verdad tienen un tema afuera que mucha gente está en contra de esa situación. No es como Flor, la gente tiene memoria. Obviamente no creo que lo vayan a apoyar”, afirmó Ferka.

Al tiempo, Flor reviró que “no entiendo tu comentario”, y le pidió la palabra a Adal Ramones. La periodista aclaró su postura e insistió en que nunca defendió a Gómez. “Se nota que no escuchaste mi comentario”, le reprochó directamente a Ferka.

Ferka insistió en su punto de vista y respondió: “Ayer dijiste: ‘Ya los disculpamos’. Tú lo disculpaste, yo no”. Ese señalamiento elevó la discusión de tono en el foro, provocando que Flor Rubio exigiera: “Y te pido, por favor, que no pongas palabras en mi boca. Es muy peligroso lo que está diciendo la señora”.

“Yo dije que Eleazar Gómez está cargando con una historia. El señor estuvo en la cárcel acusado de violencia familiar, cosa que repruebo terminantemente. Pero esta sociedad, que fue lo que dije, permite la reinserción social. Él estuvo en la cárcel, cumplió una condena, está en este momento en rehabilitación por parte de las autoridades”, añadió Flor Rubio.

En medio del intercambio de palabras, Linet Puente intervino y opinó que a Eleazar Gómez no se le veía su intención de cambiar: “Pero no se le nota, Flor, no se le nota. El problema es que hay mucha soberbia”.

Rubio reafirmó que nunca avalará la violencia contra las mujeres y solicitó que no distorsionen sus declaraciones. “Me parece muy grave lo que acabas de decir”, cerró.

El jueves pasado se llevó a cabo la “prueba de salvación”, donde Eleazar ogró librarse de la nominación, aunque en redes sociales esto causó molestia, pues espectadores acusan que el actor hizo trampa en la prueba por segunda vez y exigen que siga nominado.

Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
