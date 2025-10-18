Abogada de Lupillo Rivera sospecha que hay amiguismo para favorecer a Belinda

La abogada Mariana Gutiérrez está a cargo del caso de Lupillo Rivera en contra de Belinda.

Junto con Alonso Beceiro forman parte del equipo legal que el cantante contrató para responder a la orden de restricción que Belinda puso en su contra.

En opinión de ambos, la celeridad con el que Belinda consiguió la orden de restricción les resulta “sospechoso”.

“Ojalá todos los ciudadanos tuvieron acceso a la justicia con esa rapidez”, dijo Mariana en una conferencia de prensa en la que anunciaron que Lupillo ya comenzó oficialmente acciones legales contra Belinda.

¿Hubo o no noviazgo?

El pleito entre los cantantes comenzó con la publicación del libro “Tragos amargos”, autobiografía de Lupillo Rivera en la que narra episodios relacionados con el supuesto romance que mantuvo con Belinda.

Públicamente, la cantante siempre ha negado la existencia de ese amorío a pesar de que, en su momento, Lupillo hasta se hizo un tatuaje y luego, cuando rompieron, se lo borró con un manchón que hoy todavía se puede ver en su brazo.

Belinda, en el entendido de que ese romance nunca sucedió, puso una denuncia en su contra y logró una orden de restricción.

Alonso Beceiro, el otro abogado de Lupillo, asegura que Belinda sí aceptó el noviazgo y que eso quedó asentado en su declaración ante la Fiscalía.

Lupillo publicó “Tragos amargos” la semana pasada Instagram

La sospecha de los abogados de Belinda

Ahora, Mariana Gutiérrez agrega otro elemento que, a su juicio, es una anomalía: La denuncia se radicó en Iztapalapa, y como todos sabemos, Belinda no vive ahí, ella vive en el sur de la Ciudad de México. Las denuncias y demandas se ponen en el lugar donde suceden o donde uno vive.

Finalmente, le parece todavía más grave la sospecha de que hubo tráfico de influencias o por lo menos amiguismo que fueron aprovechadas por Belinda para lograr su objetivo legal.

“El hecho de que haya puesto la denuncia en otro lugar diferente al de su domicilio nos hace pensar que siempre hay amigos o funcionario que se prestan para acelerar y conseguir lo que uno quiere”.

Por el momento, las denuncias entre Belinda y Lupillo están todavía en la fase de presentación ante el juzgado.