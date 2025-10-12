Suscríbete
Pepe Suárez revela lo que hizo Guana después de decirle que no era actor de televisión

Luego de su encuentro en el programa “La taquilla”, Pepe vivió un momento incómodo con el ex habitante de La Casa de los Famosos

October 11, 2025 • 
Alejandro Flores
guana y pepe suarez.jpg

Guana y Pepe no se conocían

Instagram

Pepe Suárez no tiene duda de que hizo lo correcto al señalar que Guana cometió el mismo error que Alexis Ayala.

Si Ayala demeritó el trabajo de los actores de teatro que trabajan como ensamble, Guana demeritó el de los actores de televisión que protagonizan telenovelas.
El señalamiento de Suárez fue cara a cara con Guana durante una entrevista para el programa La Taquilla, de René Franco, en el que Pepe entró a colaborar apenas hace unas semanas.

En algún momento de la entrevista, Guana dijo: “Te tengo que decir algo, yo cuando entré a la televisión estuve en una época de hacer teatro que dije: ¿para qué sigo haciendo teatro si los que están protagonizando es la gente famosa; y gente famosa que ni te está dando el ancho ni canta ni baila bien pero que jala gente”.

Pepe Suárez notó la intención del comentario y se lo hizo saber.

“Estás haciendo lo mismo que Alexis, estás demeritando el trabajo de la televisión”

Guana intentó rectificar pero era demasiado tarde.

La reacción de Guana tras el comentario de Pepe Suárez

Suárez, quien ha hecho la mayor parte de su carrera en televisión con telenovelas y comedias, ahora cuenta cuál fue la reacción de Guana después del programa.

“Cuando él se fue, se despidió de la asistente de René, se despidió de mi amigo y se fue con René, de mí no se despidió”.

Pepe Suárez dice que no encuentra explicación para esta actitud, más allá de que lo que sucedió durante la entrevista haya incomodado a Guana, quien estuvo en la más reciente temporada de La Casa de los Famosos México.

“Ni charlamos fuera de cámara... es más, me aventé 18 minutos sentado frete a él antes de la entrevista y él no levantó la vista del móvil. Y se fue y no se despidió de mí”.

La entrevista fue el miércoles. El jueves, Suárez, en un segmento del mismo programa de René Franco, ofreció una ampliación de lo que le dijo a Guana.

El se metió con la profesión que yo sí tengo de hace muchos años, la televisión”, explicó Suárez

Y le recordó una frase común entre los actores: Artistas somos y en los escenarios andamos.

Dice Suárez: “A lo mejor le habrán hablado de mí antes, no tengo idea... y cualquier día nos vamos a encontrar”.

Pepe Suárez Luis Rodríguez El Guana
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
