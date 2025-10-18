Suscríbete
Tefi Valenzuela, víctima de Eleazar Gómez, pide a las mujeres denunciar la violencia

Eleazar fue juzgado y sentenciado en 2021 por violencia machista cometida contra Tefi Valenzuela. Ese episodio de su vida ahora se ha mencionado durante su participación en La Granja VIP

October 17, 2025 • 
Alejandro Flores
tefi valenzuela eleazar gomez.jpg

Tefi Valenzuela denunció y ganó el juicio contra Eleazar por violencia doméstica

Instagram

“Hoy quiero recordarles la importancia de denunciar para que estos hombres no hagan lo mismo con otra mujer”, dice Tefi Valenzuela en una historia de Instagram.

Tefi es una sobreviviente de violencia doméstica y la mañana de este viernes lanzó este video como respuesta a Elisa Vicedo, actriz que también fue víctima de violencia, aunque en su caso con agravante más: violación.
Vicedo publicó un video en el que le agradeció a Tefi su apoyo y ayuda, por lo que la influencer, actriz y cantante venezolana decidió responder con un llamada a la denuncia de estos delitos.
Valenzuela vivió en 2021 un episodio dramático cuando fue violentada física y emocionalmente por Eleazar Gómez, quien era su novio y prometido en esa época.
Los golpes que recibió fueron tan fuertes y profundos que la llevaron a hacer una denuncia en contra del actor. Durante el proceso, además, se descubrió que esa misma violencia la había ejecutado en contra de otras de sus parejas.

El mensaje de Tefi Valenzuela

Tefi Valenzuela, después del juicio, se fue a vivir a Estados Unidos, donde reside actualmente. Se convirtió en una activista para erradicar la violencia machista y esa es la razón por la que estrechó su relación con Vicedo.

“Hoy me levanto y lo primero que vi en mi celular fue me etiquetó Elisa Vicedo en una historia. Ella fue víctima de violación y ha luchado muchos años para que su agresor pueda pagar por lo que hizo”, contó Tefi en el video que también publicó en sus historias de Instagram.

Tefivalenzuela.png

La actriz, cantante e influencer ahora es también activista

Instagram

Luego explicó que detrás de casos como el suyo y de Elisa debe estar siempre la intención de dar un ejemplo que todas las demás mujeres puedan seguir.

“Muchas veces hay muchas mujeres allá afuera con miedo de hablar, de hacer esta lucha. Por eso es tan importante dar visibilidad en estos casos y sobre todo perder el miedo de hablar, de ser juzgadas, de tener vergüenza por algo que lamentablemente se sale de tu control”.

La historia de violencia de Eleazar Gómez

La declaración coincide con varios comentarios que se han dicho sobre Eleazar Gómez dentro de La Granja VIP, el reality show en el que participa desde hace dos semanas.
Algunos de los granjeros le han recordado “su pasado de allá afuera” al momento de juzgarlo y nominarlo como parte del juego. Se refieren así al hecho de que Eleazar fue juzgado culpable y sentenciado a tres años de libertad condicional luego de haber estado durante cuatro meses en prisión, mientras se llevaba a cabo el proceso judicial.

El mensaje de Tefi Valenzuela terminó con una recomendación importante para las mujeres que se encuentran dentro de una situación vulnerable o de franca violencia.

“Hoy quiero recordarles la importancia de denunciar para que estos hombre no hagan lo mismo con otras mujeres: sobre todo apoyarnos entre nosotras, mujeres, y dejar de criticar a las víctimas porque eso provoca que las demás se callen y que incluso pierdan la vida en manos de estos hombres”.

Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
