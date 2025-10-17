Hija de Alexia Ayala muestra interés en Aldo De Nigris: “Es muy guapo, de buen corazón”

“Me encantó, pues es que es el ganador y a mí me ‘shipearon’ con el ganador, wow, es un honor para mí, aparte es un chavo guapo”.

Tras coronarse como ganador de ‘La Casa de Los Famosos México’, Aldo de Nigris ha protagonizado diversos ’shipeos’ con famosos dentro y fuera del reality.

A lo largo de redes sociales, programas de televisión y sus seguidores, se han creado vínculos ficticios del influencer con Elaine Haro, Mariana Botas e incluso con Aarón Mercury.

Sin embargo, uno de los coqueteos más sonados es el de Stephanie Ayala, la hija mayor de Alexis, y que ahora se revivió tras unas acaloradas declaraciones de la joven.

La interacción entre Stephanie y Aldo surgió hacia finales de septiembre, cuando los familiares de los finalistas ingresaron a la casa durante 24 horas para acompañar a sus seres queridos.

El encuentro generó cientos de comentarios en redes sociales, donde se percibió química entre ambos, y usuarios en plataformas como TikTok hicieron virales fragmentos que mostraban la cercanía y el interés entre ambos. Dando lugar al ‘shipeo’ conocido como ‘Aldefy’.

La reacción creció luego de que el propio equipo de Alexis publicara un video en tono de broma cuestionando: “¿Estoy bueno de suegro para el ‘Lobo bien’?”.

La participación de Stephanie en la visita se colocó como uno de los momentos más comentados fuera de la pantalla, y terminó por instalar el tema ahora que terminó el show.

¿Cómo reaccionó Stephanie Ayala sobre ‘Aldefy’?

La joven hija de Alexis acudió a a función de teatro de Shiky, en repetición de su padre, quien no pudo acudir al evento. Durante este encuentro, Stephanie aprovechó para apoyar al exconcursante, y habló con la prensa sobre el ‘shipeo’ con Aldo.

“Me encantó, pues es que es el ganador y a mí me ‘shipearon’ con el ganador, wow, es un honor para mí, aparte es un chavo guapo, de buen corazón y pues yo, suertuda”, dijo.

Cuando una reportera le preguntó de manera directa si le parecía atractivo el regiomontano, Ayala no dudó en responder: “Sí, obviamente es muy guapo”.

Además, compartió que vivió el reality con mucha intensidad al ver a su padre dentro de la competencia y lo defendió de las críticas: “Sí viví la pasión del juego, me daban ganas de defender y decir cosas, pero pensé ‘voy a mantener la calma, es un juego y ahí se tiene que quedar’”, finalizó la joven.