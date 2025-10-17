Abelito abrumado por la fama lanza fuerte petición: “Casi pierdo la vida”

“Yo casi pierdo la vida ayer. Estaba bien nervioso…”.

El influencer Abelito, quien se ganó el corazón de los seguidores de ‘La Casa de Los Famosos México’, con su carisma y autenticidad, hizo una fuerte petición a los medios de comunicación.

Esto ocurrió después de que tuvo un accidente en el Teatro Xola, de la Ciudad de México, a donde acudió para presenciar el reestreno de la obra ‘Lavar, peinar y enterrar’, donde una señora en silla de ruedas resultó lesionada.

En un encuentro con los medios de comunicación, Abelito, visiblemente conmovido, dijo que está nervioso y con miedo, pues “casi pierde la vida”.

Tras el incidente, Abelito afirmó que todo sucedió en la alfombra roja de la obra cuando una estructura de madera le cayó casi encima tras acudir a apoyar a Shiky al teatro, hecho que lo puso muy nervioso.

La velada, que prometía ser una celebración para Abelito y su amigo Shiky, se transformó en caos cuando la multitud de reporteros y el empuje de cámaras y micrófonos provocaron que unas mamparas de madera, instaladas como fondo para entrevistas, comenzaran a tambalearse hasta desplomarse.

El colapso de la estructura ocurrió en el área destinada al público, impactando a una señora de la tercera edad que se encontraba en silla de ruedas. En un video difundido por ‘Escándala’, se observa cómo la mujer es atendida por personal del teatro y por el actor Adrián Di Monte, quien acudió rápidamente junto a su esposa para auxiliarla.

Además, otra asistente sufrió un golpe en el hombro, aunque ninguna de las afectadas presentó heridas de gravedad.

El accidente interrumpió la alfombra roja durante varios minutos y generó preocupación entre los presentes, quienes no daban crédito a lo sucedido. Abelito, visiblemente afectado, relató a los medios que el susto fue considerable y que llegó a temer por su integridad.

“Agradecido que no hay mamparas aquí cerca. Nombre, yo casi pierdo la vida ayer. Estaba bien nervioso… La verdad como les comentaba ahorita, ayer fue un día exótico, fuimos apoyar a un amigo y pasa eso”, mencionó.

El zacatecano pidió que durante sus encuentros tanto él como los reporteros tuvieran más cuidado, porque las mamparas cayeron sobre una mujer en silla de ruedas.

“Estoy bien agradecido con la prensa, porque son parte fundamental, hacen que llegue el mensaje, nos dan exposición, pero también hay que tener un poquito de cuidado porque ayer la mampara cayó del otro lado. Había una persona en silla de ruedas, es lo que me preocupó”, precisó.

Un día después del accidente, el creador de contenido bromeó al respecto y aseguró que “mostré cara de miedo porque no sé qué pasó ahí”, afirmó.

Y añadió que le preocupaba que también la mampara pudiera caer sobre ellos y afectar al equipo de reporteros, sin embargo, Dalílah Polanco lo protegió. “Yo sentí un abrazo, volteo y era Dalílah”, recordó.

