Suscríbete
Famosos

Abelito abrumado por la fama lanza fuerte petición: “Casi pierdo la vida”

El exparticipante de ‘La Casa de Los Famosos México’ tuvo un encuentro con la prensa tras un incidente que protagonizó en una obra de teatro.

October 17, 2025 • 
Ericka Rodríguez
Abelito.jpg

Abelito dijo que tiene miedo y estaba nervioso.

Instagram

“Yo casi pierdo la vida ayer. Estaba bien nervioso…”.

El influencer Abelito, quien se ganó el corazón de los seguidores de ‘La Casa de Los Famosos México’, con su carisma y autenticidad, hizo una fuerte petición a los medios de comunicación.

Esto ocurrió después de que tuvo un accidente en el Teatro Xola, de la Ciudad de México, a donde acudió para presenciar el reestreno de la obra ‘Lavar, peinar y enterrar’, donde una señora en silla de ruedas resultó lesionada.

En un encuentro con los medios de comunicación, Abelito, visiblemente conmovido, dijo que está nervioso y con miedo, pues “casi pierde la vida”.

Tras el incidente, Abelito afirmó que todo sucedió en la alfombra roja de la obra cuando una estructura de madera le cayó casi encima tras acudir a apoyar a Shiky al teatro, hecho que lo puso muy nervioso.

La velada, que prometía ser una celebración para Abelito y su amigo Shiky, se transformó en caos cuando la multitud de reporteros y el empuje de cámaras y micrófonos provocaron que unas mamparas de madera, instaladas como fondo para entrevistas, comenzaran a tambalearse hasta desplomarse.

El colapso de la estructura ocurrió en el área destinada al público, impactando a una señora de la tercera edad que se encontraba en silla de ruedas. En un video difundido por ‘Escándala’, se observa cómo la mujer es atendida por personal del teatro y por el actor Adrián Di Monte, quien acudió rápidamente junto a su esposa para auxiliarla.

Además, otra asistente sufrió un golpe en el hombro, aunque ninguna de las afectadas presentó heridas de gravedad.

El accidente interrumpió la alfombra roja durante varios minutos y generó preocupación entre los presentes, quienes no daban crédito a lo sucedido. Abelito, visiblemente afectado, relató a los medios que el susto fue considerable y que llegó a temer por su integridad.

“Agradecido que no hay mamparas aquí cerca. Nombre, yo casi pierdo la vida ayer. Estaba bien nervioso… La verdad como les comentaba ahorita, ayer fue un día exótico, fuimos apoyar a un amigo y pasa eso”, mencionó.

El zacatecano pidió que durante sus encuentros tanto él como los reporteros tuvieran más cuidado, porque las mamparas cayeron sobre una mujer en silla de ruedas.

“Estoy bien agradecido con la prensa, porque son parte fundamental, hacen que llegue el mensaje, nos dan exposición, pero también hay que tener un poquito de cuidado porque ayer la mampara cayó del otro lado. Había una persona en silla de ruedas, es lo que me preocupó”, precisó.

Un día después del accidente, el creador de contenido bromeó al respecto y aseguró que “mostré cara de miedo porque no sé qué pasó ahí”, afirmó.

Y añadió que le preocupaba que también la mampara pudiera caer sobre ellos y afectar al equipo de reporteros, sin embargo, Dalílah Polanco lo protegió. “Yo sentí un abrazo, volteo y era Dalílah”, recordó.

Abelito No te pierdas
Ericka Rodríguez
Periodista mexicana experta en entretenimiento, celebridades y tendencias. Llevo quince años creando contenidos digitales. Escribo, leo y ordeno religiosamente. Soy amante de los conciertos y en mis tiempos libres reciclo, viajo y pinto simultáneamente.
MÁS CONTENIDO COMO ESTE
mhoni vidente (1).jpg
Famosos
Mhoni Vidente reacciona al desnudo de Sergio Mayer Mori: “que nos dé más
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
la chilindrina retiro (1).jpg
Famosos
Así fue el angustioso momento en que La Chilindrina decidió retirarse
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
mauricio islas (1).jpg
Famosos
Mauricio Islas se queda sin fuerzas, los médicos entran de urgencia para revisar su nariz
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
actor juan gabriel (1).jpg
Famosos
El romance de Juan Gabriel con un menor de edad: “¡¿Cómo le iba a decir que no?! Me fui enamorando”
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
anelicarivera angelica aragon.jpg
Telenovelas
¿Angélica Rivera repetirá la historia de Angélica Aragón? Este fue el final de Mirada de Mujer
Este 17 de octubre se estrena la tercera temporada de Con esa misma mirada, en la que, igual que en el final de Mirada de Mujer, Eloisa debe decidir entre el amor de un joven o la reconciliación con su marido
October 17, 2025
 · 
Alejandro Flores
lety de nigris robo casa.jpg
Famosos
Al interior de la casa que doña Lety le remodeló a Aldo de Nigris y que se metieron a robarle
La abuela del ganador de La Casa de los Famosos denunció a través de su cuenta de TikTok el delito pero dice que le tomó video a los supuestos ladrones
October 16, 2025
 · 
Alejandro Flores
jessi-uribe-.jpg
Famosos
Jessi Uribe vive un amor bonito y busca conquistar al público mexicano
A pesar de haber sido el villano en su relación anterior, ahora disfruta su matrimonio y lo único que busca el cantante colombiano es conquistar al público mexicano
October 16, 2025
 · 
María de Jesús Candedo
javier-camarena-.jpg
Famosos
Javier Camarena brilló en Gala Casa Colibrí 2025 en el MUAC, a beneficio de Fundación Antes de Partir A.C.
El tenor compartió su impecable talento en el proyecto que busca ampliar los cuidados paliativos infantiles en México.
October 16, 2025
 · 
MrPepe Rivero