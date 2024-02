Griselda Blanco ‘no fue una buena persona': la dura declaración de su hijo Michael Corleone

Michael Corleone, el único hijo de Griselda Blanco, se ha dedicado en los últimos años a defender la imagen de su madre, aunque en una reciente entrevista el empresario modificó su actitud.

Luego del estreno de Griselda , la nueva serie de Netflix en donde se narra la violenta vida de la llamada “Reina de la cocaína”, la figura de esta narcotraficante que se llegó a convertir en una de las figuras más temidas del hampa sudamericana generó un interés especial en las nuevas generaciones, aunque las críticas no tardaron en hacerse presentes también.

En medio de todas las reacciones destacó en especial la voz de Michael Corleone , quien se ha dedicado a defender a su madre mientras trabaja en sus emprendimientos; de hecho, él ha sido uno de los principales detractores de la nueva serie de Netflix.

Debido a estas razones, sorprendió especialmente una entrevista que el único hijo vivo de Griselda Blanco concedió a Caracol Radio en donde aceptó que su madre también tuvo una faceta oscura: conoce sus declaraciones.

LA FACETA “OSCURA” DE GRISELDA BLANCO QUE MICHAEL CORLEONE RECONOCIÓ EN UNA ENTREVISTA

Durante la charla, Michael Corleone se sinceró y aceptó que, aunque él siempre recordará el lado bueno de su madre, Griselda Blanco, también tuvo otros aspectos de su vida que no fueron muy agradables y que fueron plasmados en su nuevo libro, el cual está promocionando.

“Mi mamá no fue una persona buena, pero fue buena conmigo”

“Me demoré 16 años en escribir este libro, mi mamá estaba viva aún. No es una apología al narcotráfico y no lo dignifico”, reconoció el empresario, quien también aceptó que su madre tuvo un “lado oscuro” del que prefiere no hablar.

“En ningún momento puedo hablar de mi mamá o pensar mal de ella. Mi mamá no fue una persona buena, pero fue buena conmigo (...) tuve que descubrir cómo sobrevivir solo, eso lo escribo en mi libro. Ser hijo de Griselda me abrió y cerró puertas. Me cerró puertas en muchos negocios, pero me las abrió en algunas industrias”, aceptó Michael Corleone en la charla.

Por otro lado, el emprendedor aceptó que tardó mucho en entender la magnitud de los negocios de su madre, pero conforme fue creciendo la realidad lo golpeó: “Me doy cuenta del poder de mi mamá durante las primeras visitas a la cárcel en Nueva York. En 1985 entiendo el negocio de mi mamá, antes no lo entendía bien”, expresó.

“No tengo espacio en mi corazón para odiar a mi mamá"