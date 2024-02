El hijo de Griselda Blanco arremete contra Sofía Vergara, ¡prefiere a Salma Hayek en el papel!

Griselda, la nueva serie de Netflix que significó todo un éxito de la plataforma, hizo que las nuevas generaciones se interesaran en la vida de “La reina de la cocaína”, pero también le trajo algunos problemas.

En medio de las críticas de algunas personas que consideraron que la serie sólo enaltece más la figura del narcotráfico en Colombia y promueve estereotipos, la voz de Michael Corleone, el único hijo vivo de Griselda Blanco , se ha hecho escuchar en varias ocasiones.

Michael Corleone, quien incluso llegó a demandar a Netflix por el uso indebido de la imagen de su madre, ha expresado en varias ocasiones su inconformidad por la forma en que la plataforma presentó la vida de la narcotraficante.

Incluso, en una entrevista reciente, el empresario arremetió contra Sofía Vergara, la protagonista y productora de este controvertido proyecto, expresando que una popular actriz mexicana pudo haberlo hecho mejor.

MICHAEL CORLEONE PREFIERE A SALMA HAYEK COMO GRISELDA BLANCO

Durante una breve charla con el programa Despierta América, Michael Corleone explotó de nueva cuenta contra Netflix y Sofía Vergara, al tiempo que expresó su deseo de que se haga una serie totalmente diferente sobre Griselda Blanco , su madre, pero ahora con algunas condiciones.

“Buscaría mujeres fuertes, tiene que ser una mamá de hombres”

Michael Corleone, quien ya había criticado a Netflix por haber hecho parecer a su madre “una mujer fea”, volvió a la carga e incluso aseguró que Salma Hayek haría un mejor trabajo como Griselda, por lo que no dudó en expresar su deseo de que ella interpretara a “La viuda negra":

“Buena pregunta, no sé… Salma Hayek, tal vez, algo así. Ella ya hizo como mi mamá y pues JLo también lo va a hacer (...) No sé quién, pero me encantaría ser parte de cualquier proyecto”, expresó Michael Corleone, quien aprovechó la oportunidad para criticar la “mala actuación” de Sofía Vergara .

Sin embargo, el único hijo vivo de Griselda Blanco no se encerró a que otra actriz colombiana encarne a su madre, aunque eso sí, debe cumplir algunos requisitos que enumeró ante las cámaras:

“En mi opinión profesional, me encantaría otra actriz colombiana americana, buscaría mujeres fuertes, tiene que ser una mamá de hombres”, concluyó el emprendedor.