¡Adiós, reconciliación! Daniela Parra confirmó que Héctor Parra ‘ya no buscará' a Alexa Hoffman

Daniela Parra fue contundente en una nueva aparición ante los medios de comunicación al aceptar que, aunque su papá Héctor Parra sí planeaba buscar a su hermana Alexa Hoffman cuando saliera libre, ahora este atisbo de reconciliación quedó cerrado para siempre... ¡el actor ya no quiere saber nada de ella!

La sentencia de Héctor Parra sufrió una importante reducción y esto, claro, encendió las esperanzas de su familia que alista más pruebas para lograr cuanto antes que el actor recupere su libertad; sin embargo, lo único que empaña este panorama es, precisamente, el distanciamiento con Alexa Hoffman.

¿POR QUÉ YA NO ES POSIBLE UNA RECONCILIACIÓN ENTRE HÉCTOR PARRA Y ALEXA HOFFMAN?

Daniela Parra reapareció y, en una entrevista con el programa “Hoy”, la joven advirtió que su hermana no debe temer ya que su papá no tiene el menor interés en contactarse con ella, además de que criticó el hecho de que Alexa se grabara otra vez para pedir justicia cuando Héctor Parra ya lleva cuatro años encarcelado.

“En exclusiva les digo que no la va a buscar cuando salga, que (Alexa) no tenga miedo porque no la va a buscar”, declaró Daniela al tiempo que recordó que su hermana se quitó el apellido paterno y ya nada los liga.

El futuro legal de Héctor Parra aún es incierto. Sin embargo, todavía existe la posibilidad de que sea liberado muy pronto: es por ello que el actor todavía no ha pagado los 200 mil pesos que le fueron asignados como reparación del daño como bien lo explicó Daniela.

“Si mi papá sale absuelto, que es a lo que vamos con el amparo, no tiene que pagar nada de eso”, aseguró la joven en la charla con “Hoy” que desató toda clase de reacciones en redes.

¿CÓMO QUEDÓ LA NUEVA CONDENA DE HÉCTOR PARRA?

A mediados de enero del 2025, el tiempo en la cárcel que pasará Héctor Parra tuvo un nuevo ajuste: ahora fue condenado a 12 años y seis meses en prisión de acuerdo con lo anunciado por la abogada Rubio Suárez, esto significa una reducción de un año y cuatro meses respecto a la pena original.