Gina Serrano recibe doloroso golpe: la despiden de su noticiero de tv y no la dejan anunciarlo al aire

“Hoy fui despedida al finalizar mi noticiero y me dijeron el lunes ya no te presentas”, contó Gina Serrano con un nudo en la garganta y un señalamiento en contra de la televisora que lo hizo.

Durante 12 años, Serrano fue la cara estelar y más visible del área de noticias de Televisión Mexiquense.

Tuvo a su cargo no solamente noticieros estelares de la mañana y vespertinos, también programas de revista y culturales como “Día con Día”, “Enhorabuena” y “Notifem”.

La historia del despido de Gina Serrano

Sin embargo, el viernes 9 de enero se le dio la dolorosa noticia de que estaba despedida, ¿La razón? “Una supuesta encuesta en la que yo no salía favorecida con el público”, contó Gina.

Lo que más lamenta Serrano no es el despido sino la forma en que se lo hicieron saber.

“Me siento muy triste porque siento como si hubiera hecho algo malo y por eso no me dejaron darte las gracias a ti, televidente, en persona”.

Gina cuenta que duda de las razones de su despido porque en todos los reportes de audiencia que le llegaban, sus noticieros eran siempre de los más altos en televisión Mexiquense.

“Esto no es para mí una derrota ni mucho menos pero sí me pone muy triste que mi casa, a la que dediqué todo mi corazón y entusiasmo y donde día con día me entregué en cuerpo y alma no me hayan dado la oportunidad de despedirme de ti, que me sigues”.

El mensaje con el video sumó 500 mil reproducciones y este viernes 16 de enero publicó otro mensaje donde volvió a dudar de las razones de su despido.

“Me han llegado miles de mensajes que me hacen pensar: pues dónde está esa encuesta que dijeron”.

Gina Serrano dijo que ahora se enfocara en nuevos ideales sobre las cuales ya había comenzado a trabajar.