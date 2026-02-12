Geo González Estudió la Licenciatura en Diseño Gráfico en la Universidad Iberoamericana, sin embargo, se inclinó por el ámbito deportivo, influenciada por su entorno familiar.



Ha sido parte de Televisa Deportes, TUDN, Estadio W y W Radio, y ha participado en coberturas de eventos internacionales, como los Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales de fútbol. Su incursión en los medios comenzó tras una invitación para narrar el Tour de Voleibol de Playa en Estados Unidos, experiencia que marcó el inicio de su carrera como analista y narradora.



La comunicadora tiene un estilo narrativo cercano al público, mismo que busca acercar el deporte a todas las audiencias. Además, ha sido pionera en la inclusión de las mujeres en la crónica deportiva y es reconocida por su defensa en la igualdad y la eliminación del machismo en el terreno deportivo.



Su frase resume su filosofía: “en el deporte cabemos todos”.