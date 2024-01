Alfredo Adame estalla contra Wendy Guevara: “Es un gordo con cuerpo de tamal amarrado”

¡Lo volvió a hacer! Sin miedo y sin guardarse nada, Alfredo Adame de nuevo atacó a Wendy Guevara, y tras una lluvia de insultos que hizo hace un par de semanas, otra vez se lanzó contra la creadora de contenido.

Alfredo hizo un compartir con amigos y medios de comunicación para despedirse antes de aislarse en La Casa de los Famosos 4, donde él participará y comenzará la transmisión el próximo 23 de enero por Telemundo.

El actor quien es una de las apuestas fuertes del reality show, descalificó al programa en el que triunfó Wendy Guevara. “La otra Casa de los Famosos fue un fracaso total, desde que ganó el gordo este con cuerpo de tamal amarrado”, dijo.

El “golden boy”, como se hace llamar en redes sociales, justificó su acción en contra de Wendy Guevara, pues aseguró que la chica trans lo agredió y él sólo se está defendiendo.

“Me dijo que era un ‘viejillo pendej% y que me iba a romper la madr*, el pendej+ es ese gordo feo. Yo lo único que dije es que lo quisieron usar, le armaron una gira a una persona sin talento, que no tiene ninguna habilidad, ninguna destreza”, comentó.

Por otra parte, Adame confesó que él no tiene problemas con las amigas “Las Perdidas”, de Wendy Guevara, pues ellas no lo han ofendido a él. “Ella (Kimberly) se me hace muy simpática”.