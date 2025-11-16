La novia de Fede Dorcaz se ve obligada a reaparecer por razones económicas

Mariana Ávila comenzó a subir videos de Youtube en 2018.

Se convirtió pronto en una influencer y creadora de contenido con miles de seguidores por lo que esa actividad se convirtió en la fuente de ingresos para mantener a su familia.

Con el paso de los años, el canal de Mariana Ávila creció y hoy está muy cerca d elos 20 millones de suscriptores en su canal. Lamentablemente lo tenia en el olvido desde hace mes y medio, cuando su novio Fede Dorcaz fue asesinado en calles de la Ciudad de México.

¿Por qué reapareció Mariana Ávila?

Mariana y Fede se preparaban para actuar en “Las Estrellas Bailan en Hoy” por lo que la muerte del modelo y cantante fue un duro golpe para ella.

Pero Mariana ha decidido que es momento de seguir adelante con su vida.

“Eso es lo que él hubiera querido. Mi Fer siempre me quería ven ganando, triunfando”, dice Mariana en una parte del video con el que reapareció tras la muerte de Dorcaz el 9 de octubre.

Mariana contó que la principal razón por la que decidió volver a publicar videos en Youtube es que su canal representa casi su única fuente de ingresos.

Con el título “Solo quiero hablar”, Mariana hizo este video de poco más de 12 minutos de duración, en los cuales hace un breve pero emotivo homenaje a Fede Dorcaz.

Mariana aclaró que ese canal es lo que genera dinero para alimentar a su familia, sus empleados y hasta los pagos de su casa y la comida de sus perritos.

“Lamentablemente la plataforma oculta tu canal si no subes videos constantemente. Ellos no entienden si lo hiciste por duelo, por vacaciones o porque te dio flojera. Lo que hace es que te penaliza y hace que tu contenido no te aparezca en los primeros lugares de tu pantalla”.

Mariana Ávila dice, por tanto, que no quiere que su canal se quede sin contenidos.

“Si no trabajo, no hay ingresos así como a la persona que vende tortitas en le calle, si no pone su puesto no tendrá dinero”.

Mariana Ávila está convencida de que Fede Dorcaz hubiera aprobado su reaparción en Youtube.

“Y si no aparezco por aquí, entonces no tengo cómo poder ayudar a todas las personas que dependen de mí”