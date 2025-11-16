Samia es frontal sobre su decisión de no ser mamá: “Todavía señalan a mujeres que no tienen hijos”

En su más reciente proyecto, la serie “Contrato de corazones, tú y yo”, Samia se enfrenta a uno de los retos actorales más significativos de su carrera: interpretar a la madre de las protagonistas, un rol que contrasta con su vida personal, donde decidió conscientemente no tener hijos.

“Uno de los retos importantes que tuve con este proyecto es que en la historia soy mamá de dos mujeres hermosas, las protagonistas, y yo no soy mamá en la vida real; entonces, interpretar una mamá sin serlo es un desafío importante”, confesó.

Sin embargo, lejos de ser un tema doloroso, Samia explica con toda tranquilidad las razones de su elección: “Fue una decisión que yo tomé hace muchísimos años, desde que yo era muy joven, es un chip que ya traía desde chiquita, no sé en qué momento se activó y no sé de dónde vino, puesto que vengo de una familia tradicional, en la que todos tienen muchos hijos, aunque yo soy hija única”.

La artista se muestra plenamente convencida de su camino:

“No ser mamá es algo que decidí y estoy muy satisfecha, hasta el día de hoy estoy contenta con esa elección. Y más como está el mundo en estos momentos, ¡me siento tranquila!”.

Samia lamenta que, a pesar de los avances sociales, aún existan juicios hacia las mujeres que eligen no ser madres.

“La verdad creo que fui un poco adelantada a mi época, porque ahora ya hay muchas jóvenes que tienen esta capacidad de decidir hacia dónde quieren enfocar su vida... Aun así, este es un tema que sigue generando polémica. Me llama la atención que todavía hay comentarios señalando a mujeres que no tienen hijos”, expresó.

Afortunadamente, confiesa no haberse sentido señalada personalmente, atribuyéndolo a su carrera en la comedia y a la imagen que proyecta. “Como he estado más en el tema de la comedia, nadie ha volteado a verme a nivel personal, y también creo que se han ido dando cuenta de que soy una mujer libre, independiente, soltera y empedernida”, declaró.

Tampoco sufrió presión social o familiar. “Fíjate que no, como siempre fui la oveja de colores en la familia, no fue sorpresa para nadie, siempre fui diferente, la rara. Además, nadie de mi familia está en el medio artístico, siempre fui ajena a las costumbres de la familia y nada de lo que yo haga les sorprende”, afirmó.