Famosos

Angélica Vale pone en su lugar a la gente que la acusa de ser infiel: “Ojalá nunca le pase a sus hijos”

La conductora y actriz señala que sus abogados le han aconsejado ya no hablar públicamente del tema

November 15, 2025 • 
Alejandro Flores
Angélica Vale no se quedó callada

Angélica vale habló por última vez sobre su divorcio con Otto Padrón.

Por lo menos así será hasta que concluya este proceso que comenzó de manera vertiginosa y en cuestión de una semana desató decenas de rumores sobre las causas y consecuencias de la separación.
Quizá la versión más lastimosa para Vale es la de la infidelidad. Un día después de que se dio a conocer que Padrón comenzó los trámites legales para la separación, comenzaron a circular informaciones en el sentido de que la causa de la ruptura fue que ella tuvo una relación extra marital con un bailarín de la obra Jesucristo Superestrella.
Esta versión se alimentó del hecho de que Otto le exigió a Angélica, como parte de las exigencias en la demanda de divorcio, que sea ella quien pague los costes legales de la separación.

Hasta ahora, sin embargo, no ha aparecido una sola prueba de esa infidelidad.
Por el contrario, Angélica vale habló abiertamente de que su matrimonio atravesaba por una crisis desde hace meses y que había acordado con Otto Padrón no hacerlo público hasta que ambos decidieran comenzar el proceso ente tribunales.

¿Qué dijo Angélica Vale sobre la acusación de infidelidad?

La actriz y cantante, antes la ola de versiones que la apuntan, decidió enfrentar públicamente los señalamientos a través de su programa de radio. Advirtió, sin embargo, que es la última vez que lo hace.

“Y es la última vez porque mis abogados me lo han recomendado y es la última vez porque nunca he estado en escándalos”.

Angélica Vale negó las versiones de infidelidad de su parte.

“Quiero agradecer a toda la gente que me ha sostenido con sus mensajes y sus corazones morados en instagram, y no nada más eso, sino que no hacen caso de todas estas cosas que se están diciendo porque es muy fácil juzgar sin saber la verdadera historia”.

La actriz y conductora dijo que espera que llegue su tiempo de hablar y decir su versión de los hechos para revelar por qué Otto y ella llegaron a la decisión de separarse.

Pero mientras tanto, le hizo un recordatorio a todos lo que la han acusado, juzgado y sentenciado.

“Yo nada más le quiero recordar a toda esa gente que habla por hablar, juzgando sin saber la verdad, que ojalá nunca le hagan a sus hijos lo que ustedes le hacen a los míos”.

Reveló así que la exposición mediática de su separación ya afectó a sus hijos.

Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
