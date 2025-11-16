Suscríbete
La transformación de Daniela Aedo: así luce Carita de ángel en su debut en teatro musical

La actriz se retiró de la actuación por más de dos décadas luego de haber sido niña estrella

November 15, 2025 • 
Alejandro Flores
daniela aedo.jpg

La actriz tiene ahora 29 años

Televisa / Instagram

Daniela Aedo un día descubrió que era famosa. Y lo hizo cuando apenas tenía 10 años.

Sus padres siempre procuraron que entendiera que la fama no tenía importancia y que realmente fundamental era el trabajo que hacía como actriz y que eso era igual de valioso que el de cualquiera otro, el camarógrafo, el director, el productor.
Aedo fue una niña estrella que se hizo popular a partir del éxito de “Carita de ángel”, telenovela en la que conquistó a los televidentes por su desempeño natural y su simpatía.
Su personaje se llamó Dulce María y la telenovela trataba de que ella convertía la tragedia de haber perdido a su madre en una odisea para que su papá encuentre nuevamente el amor.

Su experiencia en la televisión y el mundo de la fama fue, a pesar del esfuerzo de sus padres, impactante. En una entrevista publicada por las estrellas en 2024, ya con 29 años de edad, Daniela reflexionaba.

“A mí me tocó en una época donde el tema de la salud mental no era tan popular, como es ahora. Yo creo que, como niños, hubiéramos tenido algún tipo de acompañamiento psicológico, todo hubiera sido aún más bonito”.

¿Por qué se retiró Daniela Aedo de las telenovelas?

Aedo se retiró de la actuación durante casi dos décadas, a lo largo de las cuales sólo hacía algunas apariciones especiales en programas y telenovelas.
Desapareció del mundo de la farándula para, diría más tarde, encontrarse a sí misma fuera del mundo de la fama. En la práctica lo que hizo fue buscar su vocación.

Fue así que viajó para estudiar música en el Berklee College of Music, en donde se enfocó en la composición. Una vez que egresó del colegio, comenzó su proyecto musical con un álbum que publicó en 2017.
Su más reciente producción musical se llama “Estrés Post Traumático Tour,” un proyecto en el que invirtió dos años desde la maquetación hasta la producción.
Además, también escribió la música para la película “Desastre en Familia”.

El regreso a la actuación de Daniela Aedo

La actuación, sin embargo, volvió a llamarla. No tanto en televisión pero sí en teatro, donde el escenario y el contacto con el público en vivo le han dado lo que ansiaba desde niña: descubrir la razón de actuar.
Este 2025 participó en 3 hermanas, donde interpretó a Irina, una mujer que de pronto se descubre feliz pero no entiende la razón de esa felicidad.

daniela aedo.png

Daniela debutará en teatro musical esta semana

Instagram

Y prepara se debut en teatro musical con la obra “Oh, Karen! La historia de una gata!

Daniela Aedo transformación
Alejandro Flores
Alejandro Flores es egresado de la UNAM y periodista de espectáculos desde 2001. Es telenovelero desde niño pero también es aficionado al teatro, la música y el cine. Fue reportero en medios impresos durante 15 años y desde 2020 se dedica a la creación de contenido en medios digitales
