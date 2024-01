Filtran audio de Paola Suárez donde amenaza a su prometido: Vas a estar mejor adentro que afuera

El pasado miércoles, Paola Suárez recibió una brutal golpiza por parte de su prometido, José de Jesús Castro, por lo que tuvo que ser hospitalizada tres días.

Luego de que la influencer trans reapareciera en un live tras ser dada de alta, donde compartió que no entiende cómo pudo golpearla el hombre que le pidió matrimonio, se ha filtrado un audio en el que supuestamente se escucha la voz de Paola Suárez mientras platica con una persona que conoce a su novio.

En dicha conversación filtrada por el programa ‘Chismorreo’, se da a entender que la integrante de ‘Las Perdidas’ ya le había advertido a su prometido que se alejara de ella y dejara de molestarla.

“Eso yo le dije para ya dejarte corromper porque estoy aquí afuera, y si gustas venir hablamos, yo no tengo ningún ped. yo aquí me voy a ir tarde, ahí te va... Yo ahorita le acabo de mandar un mensaje a Jesús, que ya no me moleste porque si me molesta lo voy a demandar. Si me llega a hacer algo, lo voy a meter al bote y me vale ver.. que te metas, que se meta su papá o se meta su mamá”.

!Él fue a decirme cosas a mi casa, los de mi seguridad le dijeron: ‘No te queremos aquí cerca porque te vas a meter en un ped.’. Me empezó a decir: ‘Es que yo ando con los que me venden’”.

Asimismo, la amiga de Wendy Guevara le dejó claro a la persona con la que habla que tiene los recursos económicos e ‘influencias’ para meterlo a la cárcel.

“Tampoco soy una niña de brazos cruzados para dejarme. Tengo dinero, tengo abogados, tengo lo que tu quieras para defenderme y si es necesario güe. te finco dos tres pinch.. cosas para que te metan al pu.. bote, porque créeme que vas a estar mejor adentro que afuera”.

