El conmovedor gesto de Wendy Guevara a Paola Suárez después de ser hospitalizada por la agresión de su novio

Wendy Guevara ha demostrado que está en las buenas y en las malas para su amiga Paola Suárez.

Wendy Guevara no solo ha mantenido informados a todos los fans sobre el caso de Paola Suárez, una de sus amigas e integrante de ‘Las Perdidas’, sino que también ha demostrado que no soltará la mano de su compañera y hasta se ofreció a pagar todos los gastos médicos que surjan.

Durante una transmisión en vivo donde explicó lo ocurrido con la supuesta agresión de José de Jesús Castro Gómez la tarde de este miércoles, la influencer ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ fue directa al grano y explicó que no pedirá dinero al público para solventar los gastos que necesita Paola después de una cirugía que tuvo, porque será ella misma junto a Evelin y Kimberly ‘La más preciosa’ quienes se harán cargo de pagar.

Por esto y más es que te amo ❤️ aquí en este tipo de situaciones se ve quien es tu amigo y quien no, que lindo corazón tienen todas las del clan ❤️😭 por eso siempre les va bien ❤️🥹 #WendyGuevara JUSTICIA PARA PAOLA SUAREZ

“No vamos a pedir dinero para Paola ni vamos a poner su cuenta ni nada. Paola nos dijo que ahorita no traía mucho dinero, pero nosotras vamos a apoyar y nosotras tenemos que juntar entre nosotras. Para eso están las amigas. Y a mí no me importa, yo le ayudo a mi hermana con lo que ella quiera (…) Es lo que me dijo la Evelin: ´No, mejor entre nosotras ponemos de 10 mil cada una´”, comentó.

Wendy Guevara advierte de posible estafa que pide donaciones a nombre de Paola Suárez

El mensaje de Wendy Guevara sobre el apoyo que ella y todas sus amigas le darán a ‘La Patas’, como la apodaron cariñosamente a Paola Suárez, se dio debido a que en redes sociales han surgido supuestas recaudaciones de dinero para la influencer trans. Ante esto, ‘La Perdida’ pidió no depositar a ninguna cuenta, ya que ella se hará cargo.

¿Qué pasó con Paola Suárez y su novio?

Paola Suárez habría sido brutalmente golpeada por su novio Jesús Castro Gómez, llevándola directo al hospital con fracturas en las costillas, el ojo y el tabique de la nariz. Wendy Guevara explicó que Paolita se habría lanzado desde su balcón en un segundo piso para alcanzar a su prometido, quien supuestamente estaba huyendo con pertenencias y dinero. Al caer, se golpeó con la caja de la camioneta.

No obstante, el prometido de Paola Suárez negó haberla golpeado y dijo que los dos “estaban drogados”, acusándola a ella de haberlo ahorcado y amenazado de muerte. “Yo la aventé y se cayó al lado de su cama; hay una lámpara, y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera”, dijo en un video difundido en redes.

En Internet, los fans y famosos allegados a Paola y ‘Las Perdidas’ se han pronunciado para pedir justicia.