Ferka a Christian Estrada: Ya se murió la María Fernanda del pasado

Siguen los dimes y diretes entre Ferka y Christian Estrada.

En agosto pasado, Ferka, de 37 años, y Christian Estrada, de 34 años, llegaron a un acuerdo pacífico para que él viera a su hijo, Leonel. Sin embargo, todo parece indicar que no ha sido así.

Luego de que Christian Estrada , de asegurara en entrevista para las cámaras de Telemundo que extraña mucho a su hijo y que ha intentado estar cerca de él, pese a que cumple con la pensión alimenticia, María Fernanda Quiroz, mejor conocida como Ferka reacciona a las declaraciones de su expareja.

“Cada quien que diga lo que diga, yo siempre me he basado en la verdad. Me siento renovada, me acabo de hacer un cambio de look, ya se murió la María Fernanda pasada, ya cumplí un año de se día terrorífico, que le vaya muy bien, besitos, que sea muy feliz”, expresó la actriz ante medios de comunicación en referencia a la actual relación amorosa que tiene el padre de su hijo con Alicia Machado.

