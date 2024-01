La casa de los famosos 4: Christian Estrada recordó a su hijo y su gesto conmovió a todos

El conflicto entre Christian Estrada y Ferka por la manutención de su hijo llegó a La casa de los famosos 4: el actor no pudo soportar el llanto al recordar al pequeño Leonel.

La casa de los famosos 4 arrancó la noche de este martes y las polémicas no tardaron en llegar de la mano de Alfredo Adame , quien no tardó en posicionarse entre los favoritos del público con sus ocurrencias.

Sin embargo, otro inquilino que dio bastante de qué hablar fue Christian Estrada, quien estuvo hace unos días “en el ojo del huracán” por su escandaloso truene con Alicia Machado y ahora se viralizó por la conmovedora reacción que tuvo al recordar a Leonel, el hijo en común que tuvo con Ferka y al que no ha visto.

CHRISTIAN ESTRADA ROMPE EN LLANTO AL RECORDAR A SU HIJO: “NO SE VALE”

Fue durante su primer día en La casa de los famosos 4 que Christian Estrada abrió su corazón y habló sobre el conflicto legal que sostiene con Ferka por la manutención de su hijo.

“No se vale que me hagan eso… que le pongan un precio a mi hijo”

Es importante recordar que, hace unos meses, se filtró una información que apuntaba a que Christian Estrada quería pagar 15 mil pesos mensuales por concepto de pensión alimenticia, trato que Ferka no aceptó, y desde entonces la pareja sostiene una lucha en los juzgados por este tema.

Con la voz entrecortada y los ojos llenos de lágrimas, Christian Estrada aseguró que “no se vale” lo que están haciendo con él, pues no está dispuesto a pagar por ver al pequeño:

“No se vale que me hagan eso… que le pongan un precio a mi hijo, yo no tengo que pagar 50 mil o 70 mil pesos para ver a mi hijo, yo no tengo que pagar eso, no tengo por qué…”, le dijo el actor a sus compañeros.

CHRISTIAN ESTRADA CONMUEVE A ALGUNAS PERSONAS... PERO NO A FERKA

El llanto de Christian Estrada caló hondo en algunos internautas; sin embargo, otros no se dejaron conmover tan fácil y, además de pedirle que cumpla con sus obligaciones, aseguraron que harán de todo para sacarlo de La casa de los famosos 4.

Pásenle kleenex — MariaFernandaQuiroz💜 (@Ferka) January 25, 2024

Otra persona que no se emocionó con las lágrimas de Christian Estrada fue Ferka, quien no tardó en escribir un breve pero contundente mensaje para su expareja en su cuenta de X (antes Twitter): “Pásenle Kleenex”, posteó.