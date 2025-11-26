Ferdinando Valencia confiesa cómo su vida se transforma en espera de su ‘bebé arcoíris’

No es una sonrisa automática ni una pose para la prensa. Es la mueca genuina de alguien que, tras sobrevivir a la oscuridad, vuelve a creer en los milagros. El actor Ferdinando Valencia jamás imaginó que su vida personal tendría el peso emocional de una telenovela. Y, sin embargo, allí estaba, en la presentación a los medios de Mi verdad oculta, revelando su verdad más íntima: durante seis años navegó en el océano silencioso de una depresión profunda tras la muerte de su hijo Dante, quien falleció en agosto de 2019, con apenas unos meses de vida.

El intérprete recuerda que junto a su pareja, Brenda Kellerman, el dolor tomó la forma de un abismo. “Desde hace seis años, con la muerte de nuestro bebé, el destino nos puso una prueba muy difícil, una prueba que nos ha costado una depresión...”, compartió sin máscaras, sin defensas. Aquella pérdida marcó el inicio de una etapa que nunca pensó vivir: noches en vela, terapia, silencios incómodos y una lucha diaria contra ese hueco que dejó la ausencia. Pero como sucede con los amaneceres, la luz no pregunta si estamos listos para verla.

En su conversación con TVyNovelas, mientras promocionaba su nuevo proyecto, habló también de un presente que parecía venir envuelto de magia. Fue él quien decidió compartirlo con el mundo; no desde el personaje que interpreta, sino desde el hombre que lucha consigo mismo.

“Creo que nuestro niño nos mandó un mensaje de que podemos volver a soñar en grande y lo queremos compartir con ustedes”, dijo con la voz quebrada, consciente de que sus palabras nacían desde un lugar de amor absoluto.

FERDINANDO VALENCIA: “JAMÁS LE REPROCHÉ A DIOS”

La historia que contó sigue sonando increíble incluso para él. Una noche antes del sexto aniversario luctuoso de Dante, algo inusual ocurrió: soñó con su hijo por primera vez. Durante años había deseado tener cualquier tipo de señal, un rostro difuso, un flash, una sensación, pero nada había sucedido.

“Cada aniversario luctuoso suele ser muy difícil, pero este año ocurrió algo que nos dice que el amor es más grande que cualquier pérdida. Justo la noche anterior al día del aniversario de nuestro angelito, el universo nos mandó un mensaje donde yo soñé con él... esto nunca lo había podido hacer”.

Al despertar, impulsado por un presentimiento imposible de ignorar, le pidió a Brenda que se hiciera una prueba de embarazo. “Yo me imaginé que el día del aniversario luctuoso de mi hijo Dante sería muy triste, pero tuve un sueño, le pedí a mi mujer que se hiciera la prueba de embarazo y salió positiva, una muestra de que los milagros existen”.

Fue entonces cuando sus lágrimas ya no fueron solo de nostalgia, sino de gratitud. La alegría del anuncio no borra el peso de lo vivido. Durante seis años, Ferdinando cargó con una depresión que a veces disfrazó con trabajo y otras, simplemente, no pudo esconder. Hubo días en los que ni siquiera levantarse parecía posible.

“Yo estoy muy agradecido con la gente que nos está reconfortando con tanto cariño”, dijo, reconociendo que el apoyo externo fue un bálsamo inesperado.

También confesó que la tragedia trajo consigo problemas económicos. No se trató solo del vacío emocional, sino del impacto en su vida diaria. “Hubo un momento en el que estábamos tan mal que yo suplicaba a Dios que alguien nos abrazara, las cuentas económicas eran una cosa terrible, debía millones, no sabía qué hacer”.

“Yo jamás le reproché a Dios, ni siquiera el día más terrible de mi vida, yo entendí que él es quien manda, y tal vez esa era la prueba, quizá por eso estoy recibiendo esta bendición, porque ya superé esa prueba divina”.

En su voz no hay victimismo, solo un hombre que aprendió a aceptar lo irreparable y se permitió sentir gratitud por el milagro que ahora toca a su puerta. El trabajo, confiesa, fue su terapia parcial. Salir al set, memorizar diálogos, interpretar vidas ajenas para escapar un rato de la propia.

“Mi trabajo a veces funciona como un buen parche espiritual porque si tienes algo negativo dentro de tu ser, cambia la energía cuando estás en el set”.

Pero la verdadera transformación llegó desde adentro. “Me he peleado con mis propios monstruos, estoy lleno de defectos, me sigo equivocando, cada vez me arrepiento con más fuerzas”, reconoció sin vergüenza. La llegada del nuevo bebé fue como un amanecer después de la tormenta.

¿Cuándo nacerá el bebé de Ferdinando Valencia?

“El bebé podría nacer el 15 de abril, que es el día de mi cumpleaños”, compartió con una sonrisa que iluminó el set más que cualquier reflector. Cuando habla del embarazo, su voz cambia. Ya no es la del actor que da declaraciones: es la de un padre que vuelve a ilusionarse.

“Es como toda esa energía que me dice: ‘¿Qué no entiendes que esto es más grande? ¿Que ni siquiera se trata de ti, que esto es algo que necesitas?’”. El amor le devolvió la fe, pero también la ciencia lo sorprendió.

“Soy una persona que he estudiado mucho, tengo carreras terminadas, debería creer en la ciencia, pero Dios me está tapando la boca. Los mensajes me los está mandando él a mí”, dijo riéndose, como si todavía no acabara de creer lo que está viviendo. Hoy, se siente pleno. “Me siento muy bien, en un momento de mi vida en el que estoy acomodando algo que es muy difícil de acomodar. Ahora mismo me siento pleno, en todos los aspectos”.

Se le nota. Hay algo distinto en su mirada: serenidad. Para Brenda Kellerman, este embarazo también es un regalo. Ambos ya son padres de Tadeo, quien nació junto a su hermano gemelo, Dante. Tadeo hoy tiene seis años, y aunque creció con la ausencia de su hermano, ha sido un motor de alegría para la pareja. El nuevo bebé llega no para llenar un vacío, sino para expandir el amor. Ferdinando lo entiende así. “Yo quiero creer que todo esto que nos está pasando es algo más grande que nosotros diciéndonos que nos van a devolver la oportunidad de volver a vivir con fe y esperanza”.