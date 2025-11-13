Julión Álvarez destroza iPhone 17 de un fan en pleno concierto y desata críticas por su actitud

“Es un grosero, me lo topé en Tijuana cuando vino con ‘Prófugos del anexo’ y neta que es un hombre tan sangrón y pesado”.

Julión Álvarez vuelve al centro de la polémica luego de romper el teléfono que un fan le lanzó, aparentemente, para que le grabara un video de primera mano, sin embargo, el cantante reaccionó de forma inesperada.

Fue en pleno show cuando ‘El Rey de la Taquilla’ destrozó un iPhone 17 sin miramientos.

El momento en el que Álvarez reacciona intempestivamente fue grabado por otros fanáticos que se encontraban en el concierto del intérprete de ‘Tu Perfume’ e inmediatamente se difundió, dejando en el aire críticas por su actitud.

En el clip que se hizo viral se observa como el dispositivo aterriza directamente a los pies de Julión, quien cantaba en ese instante, y sin titubeos pisa con fuerza el teléfono movil. Inmediatamente, el interprete de regional mexicano muestra una mirada de sorpresa y una mueca de incomodidad.

Al confirmar lo ocurrido, Álvarez sigue cantando como si nada hubiera pasado. Varias horas después de su concierto, en su cuenta de Instagram, el cantante compartió un video donde aparece cantando, pero con un filtro de pantalla rota, por ello, cientos de reacciones de usuarios en internet no se han hecho esperar.

Usuarios critican su actitud

El pisotón al celular por parte de Julión ha generado un intenso debate en redes sociales y algunos usuarios se mostraron en contra de la actitud del músico y de la poca empatía que mostró.

“Es un grosero, me lo topé en Tijuana cuando vino con ‘Prófugos del anexo’ y neta que es un hombre tan sangrón y pesado. Alfredito, todo un amor”, escribió una seguidora. “Este güey ya se cree también”, “Ya no es el de antes, es un grosero”, “Se vendía súper buena vibra, pero ya se vio que solo era un personaje”, dijeron otros usuarios.

Sin embargo, otros defendieron al cantante, indicando que la culpa fue del fan que aventó el teléfono.

“Cuando lo avientan, él está con los ojos cerrados y la cabeza hacia arriba. Tampoco hay que ser amarillistas, fue culpa del wey que lo aventó”, escribió un internauta. “Jajajaja, quería un recuerdo, pues tome su recuerdo de Julión”, ironizó otra persona. “Se ve que traía los ojos cerrados, es claro que no lo vio cuando cayó”, “Está concentrado chambeando en medio de luces, ruido y vibraciones”, “Él ni se dio cuenta, el fan lo aventó muy mal”, fueron otros de los mensajes que se pudieron leer.